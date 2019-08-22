İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi dört ay sonra arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, dört ayın ardından ilk kez yükselerek Temmuz ayında 0.16 puan yükseldi. Türkiye İMSAD'ın her ay düzenli olarak yayınladığı İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Temmuz sonuçlarına göre, urtiçi satışlar dört ay sonra artarken, ihracat artışı hızlandı. Yurtiçi satışlar ve ihracatın uzun süre sonra birlikte artması ile faaliyetlerde genele yayılan dengeli bir toparlanma görüldü.

Türkiye İMSAD verilerine göre, üretimde dört ayın ardından ilk kez artış görülğrken, yurtiçi satışlar, ihracat, üretim ve cirolar uzun süre sonra birlikte arttı. Cirolar Temmuz ayında iç ve dış satışlardaki artışa bağlı olarak önemli ölçüde yükseldi. İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler uzun süreli dalgalanma ve zayıflamanın ardından dengeli şekilde toparlandı. Toparlanma önümüzdeki aylar için faaliyetlere ilişkin beklentileri de destekledi.

Güven Endeksi'nde Temmuz ayında yaşanan durağanlaşmanın sonraki dönemlere ilişkin toparlanma işaretleri olarak görülmesi gerektiği belirtilen raporda Güven Endeksi içinde yer alan Türkiye ekonomisine ilişkin güven uzun süre sonra ilk kez arttı. İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine olan güvendeki gerileme ise durdu. Güven seviyesi Temmuz ayında bir önceki aya göre sadece 0.1 puan düştü. Güven seviyesinde gerileme neredeyse durdu. Faaliyetlerdeki toparlanma güveni destekledi. Türkiye ekonomisine ilişkin güven dip seviyesinden geri döndü. Yurtiçi pazarlarda güven Temmuz ayında hızlı gerilemesine son verdi. İhracat pazarlarında ise güven Temmuz ayında arttı. Güven Endeksi daha önce olumsuz etkiler yaratan dış politik ve jeopolitik risklerin de ötelenmesi ile bu kez olumlu etkilendi. Ekonomideki belirsizlikler de azaldı. Faaliyetlerdeki toparlanma da güvene katkı sağladı.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Beklenti Endeksi Temmuz ayında sınırlı geriledi. Beklentilerde de zayıflama yavaşladı. Özellikle Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler çok uzun süre sonra Temmuz ayında iyileşti. Faaliyetlerdeki toparlanma da beklentileri destekledi. Beklenti Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre 0.2 puan düştü. İnşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentiler Temmuz ayında durağanlaştı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde sınırlı bir düşüş görüldü. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri ise Temmuz ayında hızlanarak arttı. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi de arttı. Sektör özellikle ihracat siparişlerine dayalı üretimde iyimserliğini sürdürdü. Beklentileri olumsuz etkileyen siyasi ve dış politik riskler göreceli olarak azaldı. Yılın geri kalanında beklentilere daha çok ekonomide ve inşaat sektöründe atılacak adımların yön vereceği, mevcut beklentilerin bu konuda ihtiyatlı bir iyimserliği yansıttı. Güven ve beklentileri olumsuz etkileyen siyasi, dış politik ve jeopolitik risklerin azalması ve faaliyetlerde yaşanan toparlanma İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'ndeki artışı destekledi. Bundan sonraki iyileşmenin daha çok ekonomide ve inşaat-konut sektöründe atılacak adımlara bağlı olacağı değerlendirildi. (Grafik)