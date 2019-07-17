İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ikinci çeyrekte yıllık 23.9 düştü

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'ndeki gerileme Haziran ayında da sürdü ve ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.9 düştü.Türkiye İMSAD'ın aylık olarak yayınladığı İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'ne göre inşaat malzemeleri sanayisinde Haziran dahil ikinci çeyrekteki aylar, faaliyetler açısından en canlı aylar olmasına rağmen, bileşik endeks Haziran ayında da geriledi ve geçen çeyreğe göre küçülme yüzde 2.7 olarak hesaplandı. Endeks, Haziran ayında 1.65 puan gerilerken, ikinci çeyrek sonunda ilk çeyrek sonuna göre de 3.39 puan düştü. Böylece Bileşik Endeks, Haziran ayı itibarıyla geçen yılki düzeyinin 22.91 puan altına indi.İMSAD'ın endeks sonuçlarında şu bilgiler yer aldı:"Endekste, önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri ise Haziran ayında artış gösterdi. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi de sınırlı ölçüde artarken, sektörün özellikle ihracat siparişlerine dayalı üretim konusunda iyimserlik içinde olduğu görüldü."Ayrıca sektöre yönelik hazırlanan 'barter' verilerine göre, yılın ikinci çeyreğinde inşaat malzemeleri satışlarında 'barter' uygulaması sanayicilerde azaldı, bayilerde arttı."İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler, Haziran ayında önemli ölçüde daraldı. Uzun bayram tatili etkisi ile azalan çalışma gün sayısı daralmada ana etken oldu. Alt faaliyet alanlarının tamamında küçülmeler yaşandı."Faaliyetlerde ayrıca yaşanan bekle-gör dönemi de etkili oldu. Faaliyet Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre 3.4 puan geriledi. Yurtiçi satışlar Haziran ayında önemli ölçüde düştü. İhracatta Haziran ayında sınırlı bir düşüş yaşandı. Kısa çalışma günlerine rağmen ihracat daha az etkilendi. Üretimde de sert bir düşüş gerçekleşti. Cirolar Haziran ayında iç ve dış satışlardaki düşüşe bağlı olarak geriledi."

Güven Endeksi'nde, Haziran ayında yükselen tek alan ihracat pazarları oldu

İMSAD verilerine göre ayrıca Güven Endeksi'nde yılın ikinci çeyrek döneminin tamamında gerileme görüldüğü belirtilirken, güven kaybı Nisan ve Mayıs aylarından sonra Haziran ayında da sınırlı ölçüde devam etti. Haziran ayında faaliyetlerdeki daralma ile belirsizliklerin güveni olumsuz etkilemesiyle güven seviyesi Haziran ayında geçen aya göre 0.7 puan düştü.

Beklentilerdeki gerileme endişeleri de yansıtmaya başladı

İMSAD değerlendirmesi şöyle devam etti:

"Beklenti Endeksi Haziran ayında sınırlı ölçüde geriledi. Beklentiler, zayıf faaliyetler ve ortaya çıkan siyasi ve ekonomik belirsizliklerden dolayı geriledi. Beklentilerdeki zayıflama ihtiyatlı bir bekle-gör döneminden çok giderek uzun süreli durgunluk endişelerini yansıtmaya başladı.

"Beklenti Endeksi, Haziran ayında geçen aya göre 1.1 puan düştü. Beklentiler geçen yılın Haziran ayının 23.1 puan altına indi.

"İnşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentiler Haziran ayında zayıfladı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde düşüş yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri ise Haziran ayında artış gösterdi. İhracat siparişlerinde artış hızlandı. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi de sınırlı ölçüde artış gösterdi. Sektörün, özellikle ihracat siparişlerine dayalı üretimde iyimserlik içinde olduğu tespit edildi.

"Yılın geri kalanında beklentilere, risklerde yaşanacak gelişmelerle ekonomide ve inşaat sektöründe alınacak yeni önlemlerin yön vereceği görüldü. Mevcut beklentiler ihtiyatlı bir iyimserliğin yanı sıra endişeleri de yansıtmaya başladı." (Grafik)