İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nde toparlanma başladı
29 dakika önce
İnşaat malzemeleri sanayisinde yurt içi satışlar 4 ay sonra artış gösterirken, ihracattaki yükseliş hızlandı.
İnşaat malzemeleri sanayisinde yurt içi satışlar 4 ay sonra artış gösterirken, ihracattaki yükseliş hızlandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:00
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