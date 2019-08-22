Son Dakika Haberleri: İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nde toparlanma başladı
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İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nde toparlanma başladı

29 dakika önce

İnşaat malzemeleri sanayisinde yurt içi satışlar 4 ay sonra artış gösterirken, ihracattaki yükseliş hızlandı.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nde toparlanma başladı, System.String[]

İnşaat malzemeleri sanayisinde yurt içi satışlar 4 ay sonra artış gösterirken, ihracattaki yükseliş hızlandı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:00 
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