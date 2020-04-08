İnşaat malzemeleri sanayi ihracatında koronavirüs etkisi sınırlı oldu

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Şubat 2020 sonuçları açıklandı.

İMSAD'dan yapılan açıklamaya göre, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı 2020 yılı şubat ayında değer olarak geçen yılın şubat ayına göre yüzde 5,1 yükseldi. Yeni yılın ilk iki ayında iç piyasadaki canlanmaya rağmen inşaat malzemeleri sanayisi ağırlığını ihracata vermeye devam etti ve ihracat şubat ayında 1,67 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı miktar olarak yeni yılın ikinci ayında geçen yılın şubat ayına göre yüzde 31,7 yükseldi ve 4,66 milyon ton oldu. İnşaat malzemeleri ihracat ortalama birim fiyatı ise 2019 yılı şubat ayında 0,45 dolar/kg iken 2020 yılı şubat ayında 0,36 dolar/kg oldu. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı 2020 yılının ilk iki ayında da arttı. Ancak ihracat birim fiyatlarındaki gerileme ile son 7 yılın en düşük ortalama ihracat birim fiyatları yaşandı.

- İhracat miktar olarak arttı, birim fiyatları geriledi

2020 yılının şubat ayında 8 alt ürün grubundan 6'sının ihracat birim fiyatları 2019 yılı şubat ayına göre geriledi. Fiyat düşüşleri alt gruplarda farklı oranlarda gerçekleşti. Fiyatı artan iki sektör yüzde 0,5 ile prefabrik yapılar ve yüzde 4,3 ile ağaç ve ahşap ürünleri oldu. Şubat ayında mineral ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 23,2 geriledi. Kimyasal bazlı ürünlerin ihracat birim fiyatı yüzde 17,1 düştü. Demir-çelik ürünlerinin ortalama ihraç birim fiyatı da yüzde 8,5 azaldı. Metal bazlı ürünlerin ihracat birim fiyatları ise 2020 yılı şubat ayında geçen yılın şubat ayına göre yüzde 4,3 düşerek en sınırlı gerileme yaşanan alt sektör oldu.

2020 yılının şubat ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat miktar olarak geçen yılın şubat ayının üzerinde gerçekleşti. Şubat ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 42,3 ile mineral ürünlerde oldu. Yüksek miktar artışı yaşanan diğer alt sektör yüzde 35,5 ile kimyasal bazlı ürünler oldu. Prefabrik yapılar ihracat miktar artışı yüzde 32,9 olarak gerçekleşti. Sadece demir çelik ürünlerinde ihracat miktar artışı yüzde 6,4 ile tek haneli oldu. Diğer tüm alt gruplarda ihracat miktar olarak iki haneli ve yüksek oranlarda artış gösterdi.

2020 yılının şubat ayında 8 alt ürün grubunun 7'sinde ihracat değer olarak geçen yılın şubat ayının üzerine çıktı. 2020 yılı şubat ayında değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 34,2 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. Ağaç ve ahşap ürünleri ihracatı değer olarak yüzde 23,3 arttı. Kimyasal bazlı ürünlerin ihracatı da değer olarak yüzde 12,1 yükseldi. Değer olarak ihracatı düşen tek sektör yüzde 2,9 ile demir çelik ürünleri oldu.

-Yıllıklandırılmış verilerde de birim fiyatlar geriledi

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi içinde yıllıklandırılmış verilere de yer verilmeye başlandı. Şubat ayı itibarıyla 2018 Mart-2019 Şubat 12 aylık dönemi ile 2019 Mart-2020 Şubat 12 aylık dönemi karşılaştırıldı. Buna göre, bir önceki döneme göre son bir yıl içinde 8 alt sektörden 7'sinin ihracatı değer olarak arttı. Sadece demir çelik ürünlerin yıllık ihracatı değer olarak azaldı. Alt sektörlerden prefabrik yapılar hariç 7'sinde ihracat miktar olarak yıllık artış gösterdi. Son bir yıl içinde bir önceki döneme göre prefabrik yapılar hariç 7 alt ürün grubunda ihracat birim fiyatları düştü. Son bir yıl içinde daha düşük birim fiyat, daha çok miktar ile satış eğiliminin kalıcı olmaya başladığı görülüyor.

-İnşaat malzemeleri ithalatı da artış eğilimini sürdürdü

İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı miktar olarak şubat ayında geçen yılın şubat ayına göre yüzde 21,3 arttı ve 213,8 bin ton oldu. İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı değer olarak ise şubat ayında yüzde 14,7 artarak 592 milyon dolar olarak gerçekleşti. İnşaat malzemeleri ithalatı yeni yılın ilk iki ayında artış eğilimini sürdürdü. İnşaat malzemeleri ithalat ortalama birim fiyatı ise şubat ayında 2019 yılı şubat ayına göre yüzde 5,5 düştü ve 2,93 dolar/kg seviyesinden 2,77 dolar/kg seviyesine indi.