İnşaat malzemeleri sanayisi zorlu kışı büyüme eğilimi ile tamamlayıp sezona girdi - Son Dakika

İnşaat malzemeleri sanayisi zorlu kışı büyüme eğilimi ile tamamlayıp sezona girdi

15.04.2021 16:41
İnşaat malzemeleri sanayisi zorlu kışı büyüme eğilimi ile tamamlayıp sezona girdi, System.String[]

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi mart ayı sonuçlarına göre, yeni yıla iyi bir başlangıç yapan inşaat malzemeleri sanayisinin faaliyetlerinde hissedilir bir artış yaşandı.

Böylece inşaat malzemeleri sanayisi, geleneksel olarak zorlu geçen kış aylarını bu yıl büyüme eğilimi ile geride bıraktı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Mart 2021 sonuçları açıklandı. Mart ayında artışını sürdürdüğü belirtilen Bileşik Endeks'te şu bilgiler yer aldı: Yükselişini dördüncü aya taşıyan Bileşik Endeks'in sürükleyicisi olan faaliyetler, mart ayında sıçrama gösterdi. Mart ayında güven gerilerken, beklentilerdeki iyileşme ise yavaşladı. Mart ayında 0,83 puan artan Bileşik Endeks böylece 77,01 puana çıkarak 2019 yılı ocak ayı seviyesine çok yaklaştı.

Faaliyetlerde, toparlanmanın ötesinde bir artış yaşandı

Mart ayında faaliyetler, mevsimsellik ve kapatma kararlarına rağmen hissedilir bir artış gösterdi. İç ve dış pazarlarda talepte hareketlenme devam etti. İç ve dış satışlar ile üretim ve cirolarda sıçramalar gerçekleşti. Şubat ayındaki toparlanmanın ardından mart ayında faaliyetlerde yükseliş yaşandı. Faaliyetlerde geçmiş yıllarda mart aylarında geleneksel olarak yaşanan toparlanmanın çok ötesinde bir artış gerçekleşti.

Faaliyet Endeksi mart ayında bir önceki aya göre 3,8 puan arttı. Uzun dönem sonra faaliyetlerde ilk kez böylesine yüksek bir aylık artış gerçekleşti. Faaliyet Endeksi 2018 yılı ekim ayından sonraki en yüksek seviyesine yükseldi.

Yurtiçi satışlar mart ayında sıçrama gösterdi. İhracat da önemli ölçüde arttı. Pazarların aşılama iyimserliği ile toparlandığı görüldü. Üretimde de mart ayında ciddi bir artış yaşandı. Yüksek kapasiteler kullanıldı. Cirolar mart ayında iç satışlar ve ihracatta yaşanan sıçramalara bağlı olarak yüksek bir artış gösterdi aynı şekilde yurtdışı ihracat fiyatlarında da artış devam etti.

İnşaat sektöründe devam eden işler ve ağırlıklı olarak devam eden faaliyetler inşaat malzemeleri sanayisini de olumlu etkiliyor. Faaliyetlerde işlerin açıldığı hareketli bir sezon olan ilkbahar aylarında gelişmeyi salgının ve aşılamanın seyri belirleyecek.

Salgın ve ekonomik kırılganlıklar güveni olumsuz etkiledi

Güven Endeksi mart ayında sınırlı ölçüde geriledi. 2020 yılı kasım ayından sonra Güven Endeksi'nde başlayan temkinli artış mart ayında kesintiye uğradı. Aşı iyimserliği ile faaliyetlerdeki sıçramaya rağmen mart ayında Güven Endeksi'nde gerileme yaşandı. Bu gerileme daha çok salgının üçüncü dalgası ve ekonomideki gelişmeler nedeniyle ortaya çıktı. Güven seviyesi mart ayında bir önceki aya göre 0,41 puan düştü.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi sınırlı ölçüde geriledi. İnşaat sektöründe de güven sınırlı ölçüde gerileme gösterdi. Yurtiçi pazarlarda güven, mart ayında durağanlaştı. Mart ayında artış gösteren tek alt endeks ihracat pazarlarına olan güven oldu.

Böylece Güven Endeksi'nde yeni yılda devam eden kademeli ve sınırlı artışa mart ayında ara verildi. Hareketli sezon olan ilkbahar aylarına girerken güvendeki durağanlaşmanın faaliyetleri de sınırlayacağı öngörülüyor. Güven Endeksi kırılgan kalmaya devam ediyor.

Beklentilerde artış yavaşlayarak sürdü

Beklenti Endeksi, artışına mart ayında yavaşlayarak devam etti. Ekonomi ve sektörlere ilişkin beklentiler zayıflarken faaliyetlere ilişkin beklentilerde artış yaşandı. Ekonomik gelişmeler ve salgın beklentileri olumsuz etkiledi. Aşılama ile yılın geri kalanında işlerdeki toparlanma ümidi beklentileri destekledi. Beklenti Endeksi mart ayında bir önceki aya göre 0,3 puan arttı. Böylece Beklenti Endeksi yeni yılda artışını yavaşlamakla birlikte sürdürdü.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde gerileme yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerinin arttığı mart ayında, ihracat siparişleri önemli artış gösterdi. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi de mart ayında sıçrama gösterdi. Alınan yurtiçi ve yurtdışı siparişlerdeki artışa bağlı olarak üretim beklentileri kuvvetlendi.

Beklentilerde temel belirleyiciler, ekonomik kırılganlıklar ile aşılama ve salgındaki gelişmeler olmaya devam edecek. Yoğun sezon olan ilkbahar dönemine girilirken faaliyetlerdeki ivme, beklentilerde iyileşmenin yolunu açıyor. Ancak salgın, artan kısıtlamalar ve ekonomik belirsizlikler, beklentilerdeki iyileşmeyi sınırlıyor. Dolayısıyla Bileşik Endeks'teki gelişmeleri salgının seyri, kısıtlamaların şiddeti, takvimi ve ramazan ayının geleneksel etkileri belirleyecek.

Türkiye, İnşaat, İMSAD, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnşaat malzemeleri sanayisi zorlu kışı büyüme eğilimi ile tamamlayıp sezona girdi - Son Dakika


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