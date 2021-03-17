İnşaat malzemeleri sanayisinde şubatta iyileşme yaşandı - Son Dakika

İnşaat malzemeleri sanayisinde şubatta iyileşme yaşandı

17.03.2021 18:21
İnşaat malzemeleri sanayisinde şubatta iyileşme yaşandı, System.String[]

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Şubat 2021 sonuçlarına göre, salgın kısıtlamaları ve mevsim koşullarına rağmen inşaat malzemeleri sanayisinde faaliyet ve beklentiler arttı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Şubat 2021 sonuçlarına göre, salgın kısıtlamaları ve mevsim koşullarına rağmen inşaat malzemeleri sanayisinde faaliyet ve beklentiler arttı.

Türkiye İMSAD'dan yapılan açıklamaya göre, şubat ayında artışını sürdüren Bileşik Endeks, yükselişini üçüncü aya taşıdı. Bileşik Endeks'in sürükleyicisi olan faaliyetler, geçen ay erken toparlanma işaretleri verdi. Güven ve Beklenti Endeksleri ise şubatta daha kalıcı toparlanmalar gösterdi. Şubat ayında 1,2 puan artan Bileşik Endeks, 2020 şubat ayının da üzerine çıktı.

İnşaat malzemeleri sanayisi faaliyetleri şubat ayında büyüme gösterdi. Ocak ayında iktisadi ve sosyal faaliyetlere ilişkin alınan kısıtlama önlemleri ve mevsimsellik ile gerileyen inşaat faaliyetleri, geçen ay önemli bir toparlanma gösterdi. Geçmiş yıllarda şubat aylarında geleneksel olarak faaliyetlerde düşüş yaşanmasına karşın 2021'in şubat ayında bu kez erken toparlanma işaretleri görüldü. Şubat ayında faaliyetler mevsimsellik ve alınan kapatma kararlarına rağmen hissedilir bir artış gösterdi. Aşılama iyimserliği ile iç ve dış pazarlarda talep erken hareketlendi. İç ve dış satışlarla birlikte üretim ve cirolar arttı.

Faaliyet Endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre 1,3 puan arttı. Şubat aylarında mevsimsellik ile yaşanan faaliyetlerdeki düşüş, bu yıl büyüme şeklinde gerçekleşti. Yurt içi satışlar şubat ayında arttı. İhracat da önemli ölçüde arttı. Pazarların aşılama iyimserliği ile toparlandığı görüldü. Üretimde de şubat ayında artış yaşandı. Cirolar, iç satışlar ve ihracattaki artışa bağlı olarak yükseldi. Yurt dışı ihracat fiyatlarında artış devam etti.

İnşaat sektöründe mevsimsel olarak hız kesen faaliyetlere rağmen inşaat malzemeleri sanayisi faaliyetleri erken toparlanma işaretleri verdi. Aşı iyimserliği ile yılın geri kalanına ilişkin yurt içi ve dışında iyimser beklentiler de arttı.

Güven Endeksi yükselmeye devam etti

Güven Endeksi, yaşanan finansal dalgalanmaya rağmen şubat ayında yükseldi ve tüm alt endekslerde de artışlar gerçekleşti. Aşı iyimserliği ile faaliyetlerdeki toparlanma, şubat ayında Güven Endeksi'ndeki artışı destekledi. Güven seviyesi, şubatta bir önceki aya göre 0,76 puan artarak yükselişini üçüncü aya taşıdı. Güven Endeksi, geçen yılı yükseliş ile kapattıktan sonra yeni yıla da yükseliş ile başlamış oldu. Ancak artış hızının sınırlı olduğu ve Güven Endeksi'nin kırılgan kalmaya devam ettiği görüldü.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi yükseldi. İnşaat sektöründe güven sınırlı ölçüde arttı. İnşaat malzemeleri sanayisine güven de sınırlı ölçüde artış gösterdi.

Yurt içi pazarlarda güven şubat ayında yükseldi, ihracat pazarlarına güven de hızlanarak arttı. Güven Endeksi'nin şubat ayındaki artışında aşılama konusunda yaşanan iyimserlik etkili oldu.

Beklenti Endeksi, son dönemlerin en yüksek artışını gösterdi

Beklenti Endeksi, şubatta son yıllardaki en yüksek aylık iyileşmesini gösterdi. Hemen hemen tüm alt endekslerde beklentilerde önemli artışlar yaşanmaya başlandı. Aşılama ile yılın geri kalanında işlerdeki toparlanma ümidi beklentileri destekledi. Beklenti Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 1,4 puan artış gösterdi. Böylece Beklenti Endeksi, yeni yılda artışını hızlandırmaya başladı.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde artış yaşandı. Şubatta gelecek 3 aya ilişkin alınan yurt içi siparişler arttı, ihracat siparişlerinde de önemli bir artış görüldü. Gelecek 3 ayın üretim beklentisi şubatta sıçrama gösterdi. Alınan yurt içi ve dışı siparişlerdeki artışa bağlı olarak üretim beklentileri kuvvetlendi.

Beklentilerde temel belirleyici, aşılama ile salgındaki gelişmeler oldu. Kış aylarının Kovid-19 salgınının ikinci dalgası nedeniyle zorlu geçmekle birlikte aşılamanın giderek yaygınlaşması beklentilerde iyileşmeyi artırdı. Aynı zamanda faaliyetler de mevsimselliğe rağmen erken toparlanma işaretleri verdi. Ekonomi, hukuk ve demokrasi alanında açıklanan reform paketlerinin, beklentiler üzerindeki etkilerinin ise uygulamalarda ve zamanla ortaya çıkacağı öngörülüyor.

Faaliyetlerde büyüme hızlanacak

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, şubat ayında genele yayılan toparlanma işaretleri veriyor. Mevsimsellik ile geleneksel olarak şubat aylarında gerileme gösteren Bileşik Endeks'in 2021'in şubat ayında artış göstermesi, önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Faaliyetlerde erken toparlanma başlarken, güven ve beklentiler de Bileşik Endeks'i destekliyor. Gelecek aylarda faaliyetlerde büyümenin hızlanacağı öngörülüyor.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, Türkiye, İnşaat, İMSAD, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İnşaat malzemeleri sanayisinde şubatta iyileşme yaşandı - Son Dakika Ekonomi


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