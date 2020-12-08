İnşaat malzemeleri sektörü ekimde 2 milyar dolar ihracata ulaştı - Son Dakika

İnşaat malzemeleri sektörü ekimde 2 milyar dolar ihracata ulaştı

08.12.2020 13:13
İnşaat malzemeleri sektörü ekimde 2 milyar dolar ihracata ulaştı, System.String[]

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Ekim 2020 sonuçlarına göre, değer olarak yılın en yüksek ihracatının gerçekleştiği ekim ayında, aylık ihracat 17 ay sonra 2 milyar dolar seviyesini yeniden aştı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Ekim 2020 sonuçlarına göre, değer olarak yılın en yüksek ihracatının gerçekleştiği ekim ayında, aylık ihracat 17 ay sonra 2 milyar dolar seviyesini yeniden aştı.

Türkiye İMSAD, İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Ekim 2020 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, inşaat malzemeleri sanayisi değer olarak ekim ayında yılın en yüksek aylık ihracatını yaptı. İnşaat malzemeleri sanayisinin ekim ayında 2,04 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatı ile aylık ihracat 17 ay sonra yeniden 2 milyar dolar seviyesini aştı.

Yurt dışı pazarlarda Kovid-19 salgınında yeni dalga endişesi nedeniyle dış talep önemli ölçüde arttı. İnşaat malzemeleri ihracatı 2020 yılı ekim ayında 5,53 milyon ton oldu.

Geçen yılın ekim ayına göre ihracat miktar olarak yüzde 26,1 arttı. İnşaat malzemeleri ihracat ortalama birim fiyatı ise 2019 yılı ekim ayında 0,44 dolar/kg iken 2020 yılı ekim ayında 0,37 dolar/kg oldu.

Ekim ayında ihracat ortalama birim fiyatları ocak ayı ile birlikte yılın en yüksek aylık birim fiyatı oldu.

İthalat miktar olarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı

İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı miktar olarak ekim ayında geçen yılın ekim ayına göre yüzde 17,9 arttı ve 249,7 bin ton oldu.

Ekim ayı ithalatı miktar olarak yılın en yüksek aylık ithalatı oldu. İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı değer olarak ekim ayında 623 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece inşaat malzemeleri ekim ayı ithalatı değer olarak 2020 yılının en yüksek ikinci aylık ithalatı oldu.

İnşaat malzemeleri ithalat ortalama birim fiyatı ekim ayında 2,50 dolar/kg seviyesine düştü. Eylül ayında artan ithalat birim fiyatı ekim ayında geriledi. 2019 yılı ekim ayında ise aylık ithalat birim fiyatı 2,76 dolar/kg'dı.

Yüksek ihracat performansı tüm alt sektörlere yayıldı

2020 yılı ekim ayında inşaat malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla da yüksek oranlarda gerçekleşti.

2020 yılı ekim ayında 8 alt ürün grubundan 5'inin ihracat birim fiyatları 2019 yılı ekim ayına göre yükseldi. 3 ürün grubunda ise ihracat birim fiyatları düştü.

2020 yılı ekim ayında kimyasal bazlı ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 14,3 arttı.

Yalıtım malzemeleri ortalama ihracat birim fiyatı da yüzde 3,6 yükseldi. Elektrikli malzemeler ve teçhizat ürünleri ortalana ihracat birim fiyatı da yüzde 2,8 arttı.

Mineral taş ve toprak ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı ekim ayında yüzde 13,4 düştü. Ağaç ve ahşap ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 1,7 geriledi. 2020 yılının ekim ayında 8 alt ürün grubundan 5'inde ihracat miktar olarak geçen yılın ekim ayının üzerinde gerçekleşti. 3 üründe ise geçen yılının ekim ayının altında kalındı. 2020 yılı ekim ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 43,3 ile mineral ürünler, yüzde 26,5 ile ağaç ve ahşap ürünleri ve yüzde 24,8 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. 2020 yılı ekim ayında ihracatı miktar olarak en çok gerileyen alt sektör yüzde 8,3 ile demir çelik ürünleri oldu.

2020 yılının ekim ayında 7 alt ürün grubunda ihracat değer olarak yükseldi. 2020 yılı ekim ayında değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 25,7 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde gerçekleşti. Değer olarak ihracatın gerilediği tek alt sektör demir çelik ürünleri oldu.

Türkiye sanayi ihracatı değer ve miktar olarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Türkiye toplam sanayi ihracatı eylül ayında hızlanan artışını ekim ayında da sürdürdü. Ekim ayı ihracatı değer ve miktar olarak eylül ayının üzerinde gerçekleşti. 2020 yılı ekim ayında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak bir önceki eylül ayına göre yüzde 8,5 arttı.

Ekim ayı ihracatı değer olarak geçen yılın ekim ayının da yüzde 7,2 üzerinde gerçekleşti. Ekim ayında sanayi ihracatı değer olarak 2020 yılının en yüksek aylık ihracatı oldu.

Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak 2020 yılının ekim ayında bir önceki eylül ayına göre yüzde 5 arttı. Sanayi ihracatı miktar olarak da önemli bir artış gösterdi.

Ekim ayında sanayi ihracatıyla miktar olarak 2020 yılının en yüksek aylık ihracat seviyesine ulaşıldı. Türkiye toplam sanayi ihracatında ortalama birim fiyatları ise 2020 yılı eylül ayında 1,32 dolar/kg iken, 2020 yılı ekim ayında 1,36 dolar/kg oldu.

İhracat birim fiyatları kademeli olarak artmaya devam etti. 2019 yılı ekim ayı ortalama ihracat birim fiyatı ise 1,45 dolar/kg seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye, İhracat, İnşaat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İnşaat malzemeleri sektörü ekimde 2 milyar dolar ihracata ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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