İnşaat malzemelerinde Çin'in boşluğunu Türkler doldurdu - Son Dakika

İnşaat malzemelerinde Çin'in boşluğunu Türkler doldurdu

11.03.2021 10:51
İnşaat malzemelerinde Çin'in boşluğunu Türkler doldurdu, System.String[]

İnşaat sektörünün büyümesinde katalizör rolü üstlenen inşaat malzemeleri, 2020 yılı ihracatında da yüzde 16.2 artış kaydetti.

İnşaat sektörünün büyümesinde katalizör rolü üstlenen inşaat malzemeleri, 2020 yılı ihracatında da yüzde 16.2 artış kaydetti. Sektör, Çin, İtalya ve İspanya'nın pazar kaybettiği ABD ve Avrupa'dan pay almayı başardı

Türkiye, pandemiye rağmen 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyüdü. Yeni konut satışları yüzde 8.2 azalsa da inşaat sektörü yüzde 7.1 oranında büyüme kaydetti. İnşaattaki bu büyümede inşaat malzemeleri satışlarının önemli bir etkisi oldu. İnşaat malzemeleri satışları pandeminin ilk ayında adeta durma noktasına gelse de kalan 9 ayda çok iyi bir performans göstererek yılı yüzde 30'un üstünde büyüme ile kapattı.

İnşaat malzemeleri sektöründeki gelişmeleri değerlendiren İstanbul Ticaret Odası İnşaat Malzemeleri Komitesi Meclis Üyesi ve Ert Yapı Market Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yılmaz, "İnşaat malzemeleri satışında dünyada çok iyi bir yere geldik. Çin'in kaybettiği pazarlara girmeyi başardık. Elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemek ve o pazarlarda kalıcı olmak için artık çok daha dikkatli olmalı ve stratejik kararlar almalıyız" dedi.

"Pandemi ile lüks tüketim yerini, ihtiyaca bıraktı"

Tam bir yıl önce bugün Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü ve o günlerde tüm sektörlerde bir korkunun hakim olduğunu belirten Yılmaz, bu nedenle inşaat malzemeleri satışlarının ilk çeyrekte gerilediğini kaydetti. İnsanların dışarıya çıkamaması nedeniyle lüks tüketimin azaldığını, eve kapanmasıyla birlikte ise eve yönelik ihtiyaç tüketiminin arttığını belirten Yılmaz, "İnşaat malzemeleri sektöründe ve özellikle banyo, mutfak gibi ıslak hacimli ürünlerin satışında ikinci çeyrekte başlayan büyüme trendi yılın tamamında sürdü" dedi.

Özellikle seramikte dünya üretiminde ilk sıralarda bulunan Çin, İtalya ve İspanya'da fabrikaların bazılarının kapandığını, bazılarının ise üretimlerini azalttığını belirten Yılmaz, "Bu ülkelerdeki daralmanın ardından inşaat malzemeleri üretiminde sanayi altyapısı oldukça sağlam olan Türkiye, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere dönük talep artışı yaşanmaya başlandı. Hükümetimiz bu süreçte başarılı politikalar ile bizleri destekledi, özellikle ABD ve Avrupa, malzeme alımında Türkiye'yi tercih etti. Burada Türkiye'nin kalitesinin etkisi de önemli rol oynadı. Sonuçta 2020 yılının tamamında inşaat malzemeleri ihracatı yüzde 16.2 artarak 21.2 milyar dolara ulaştı. İnşaat malzemelerinin genel ihracat içindeki payı da yüzde 2.4'e yükseldi. Seramik ihracatı ise yüzde 31.7 artış gösterdi. 2020 yılının son çeyreğinde 47.2 oranla ihracata net katkısı en yüksek sektör inşaat seramikleri oldu. Rakamlar inşaat malzemeleri sektörünün ihracattaki önemi de gözler önüne sermiş oldu" diye konuştu.

"Yeni yatırımlar yapılması gerekiyor"

İnşaat malzemeleri ihracatı bu yılın ilk iki ayında da geçen yıla göre yüzde 2 civarında artış gösterdiğini belirten Yılmaz, "Bu artışın ilerleyen aylarda da artarak sürmesini bekliyoruz" dedi. Çin, İtalya ve İspanya'nın varlığını azalttığı pazarlarda Türk firmalarının oldukça başarılı grafikler çizdiklerini yineleyen Yılmaz, "Bu pazarları kaybetmememiz gerekiyor. Bunun için bütün sektörün fizibilite çalışmalarını yaparak kapasite artırması ya da yeni yatırımlar yapması gerekiyor. Bu pazarlar kolay kazanılmış gibi görünse de yine aynı şekilde kolay kaybedilebilir. Bu nedenle üreticilerimize çok büyük görev düşüyor. Hükümetimiz de bu konudaki desteğini sürdürmeye devam ederse ABD ve Avrupa gibi pazarlarda Türk ürünlerinin önemli bir pay alması çok zor görünmüyor. Yeter ki kaliteli üretimimizden taviz vermeyelim ve kararlı olalım" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

İnşaat malzemelerinde Çin'in boşluğunu Türkler doldurdu

Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Türkiye, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnşaat malzemelerinde Çin'in boşluğunu Türkler doldurdu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaşmaya varıldı Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi
Kadınların vücuduna yazılar yazarak cinsel istismarda bulunan sahte hocadan akıl almaz savunma Kadınların vücuduna yazılar yazarak cinsel istismarda bulunan sahte hocadan akıl almaz savunma         
14:33
'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı 'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı         
14:17
Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi         
13:46
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak         
13:16
Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin         
12:50
Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü         
11:46
Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi         
11:24
Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor         
11:06
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın         
10:20
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi         
23:43
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 14:44:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaat malzemelerinde Çin'in boşluğunu Türkler doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei