İnşaat malzemelerinde ihracat birim fiyatları düşerken ithalat birim fiyatları artıyor

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi, Ağustos ayında tüm göstergeler itibarıyla bir önceki aya göre zayıfladı. İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticareti'nde ihracat değer endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 11,7 düştü. İhracat Değer Endeksi ise Ağustos ayındaki düşüşe rağmen geçen yılın Ağustos ayının da 3,27 puan üzerinde gerçekleşti.

Ağustos ayı ihracatı 1,73 milyar dolar oldu

Temmuz ayında 4,56 milyon ton olan ihracat, miktar olarak Ağustos ayında 4,57 milyon tona yükseldi. 2019 yılının en yüksek üçüncü aylık ihracatının yapıldığı Ağustos ayında ihracat değer olarak 1,73 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında 0,43 dolar olan ihracat birim fiyatları Ağustos ayında 0,38 dolara geriledi. Geçen yılın Ağustos ayı ihracat birim fiyatı ise 0,51 dolar seviyesindeydi.

İthalat birim fiyatları arttı

İthalat Miktar Endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 29 geriledi. Geçen yılın Ağustos ayının ise 19,47 puan altında gerçekleşti. İthalat Değer Endeksi de, Ağustos ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde düştü. İthalat Birim Fiyat Endeksi ise Ağustos ayında yükseldi.İthalat Ağustos ayında 161,6 bin ton olurken yılın en düşük aylık ithalatı yapıldı. İthalat, Ağustos ayında 486 milyon dolar oldu. Böylece bu yılın en düşük ikinci aylık ithalatı gerçekleşti.İthalat birim fiyatları ise kilogram başına Ağustos ayında 3,01 dolara yükselerek, geçen yılın Ağustos ayı ithal birim fiyatının yüzde 30,3 üzerine çıktı.

Türkiye sanayi ihracat birim fiyatları geriledi

Sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı 2018 yılı Ağustos ayında 1,61 dolar iken 2019 Ağustos ayında 1,27 dolar oldu. İnşaat malzemeleri sanayi ihracat birim fiyatı 2018 yılı Ağustos ayında 0,51 dolar iken 2019 Ağustos ayında 0,38 dolara indi. İnşaat malzemeleri dışı sanayi ihracat birim fiyatları ise 2018 yılı Ağustos ayında 2,81 dolar olurken 2019 Ağustos ayında 2,44 dolara geriledi. Türkiye'nin tüm sanayi ürünleri ihraç birim fiyatlarında gerileme yaşandığı görüldü.

İnşaat malzemelerinde 6 alt ürün grubunun ihracat birim fiyatı geriledi

2019 yılı Ağustos ayında 8 alt ürün grubundan 6'sının ihracat birim fiyatları geçen yılın Ağustos ayına göre geriledi. Fiyat düşüşleri genel olarak iki haneli rakamlarda oldu. İhracat birim fiyatı artan sektörler yüzde 4,9 ile prefabrik yapılar, yüzde 8,3 ile yalıtım malzemeleri oldu. Ağustos ayında mineral ürünlerin ihracat birim fiyatlarında yüzde 21,4 gerileme yaşandı. Kimyasalların ihracat birim fiyatı da yüzde 21,8 düştü. Metal bazlı ürünlerin ihracat birim fiyatları ise geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 4 düşerek en sınırlı gerileme yaşanan alt sektör oldu.

2019 yılı Ağustos ayında 8 alt ürün grubunun 7'sinin ihracatı miktar olarak, geçen yılın Ağustos ayına göre arttı. Bir alt üründe ise miktar düşüşü yaşandı. Ağustos ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 58,1 ile mineral ürünlerde gerçekleşti. Yüksek miktar artışı yaşanan diğer alt sektör ise yüzde 44,2 ile kimyasal ürünler oldu. Yalıtım malzemeleri ihracatı miktar olarak geçen yılın Ağustos ayının altında kaldı.

2019 yılı Ağustos ayında 8 alt ürün grubunun 6'sında ihracat değer olarak geçen yılın Ağustos ayına göre arttı. Ağustos ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 23,8 ile mineral ürünlerde gerçekleşti. Prefabrik yapılarda da değer olarak ihracat yüzde 22,5 arttı. Değer olarak ihracatı düşen 2 alt sektör ise yüzde 5,9 ile demir çelik ürünleri ve yüzde 0,8 ile elektrikli teçhizat ürünleri oldu.