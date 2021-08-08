İnşaat malzemelerinin bulunduğu minibüsü böyle soydular - Son Dakika

İnşaat malzemelerinin bulunduğu minibüsü böyle soydular

İSTANBUL - Arnavutköy'de içerisinde inşaat malzemelerin bulunduğu minibüsü soyan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Sokakta dakikalarca dolaşıp etrafı kontrol eden hırsızlar daha sonra minibüsün kapısını açarak malzemeleri çaldı.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi, Güral Sokak'ta meydana geldi. Sokağa giren hırsızlar minibüsün içerisinde inşaat yapımında kullanılan teknolojik, elektronik aletler olduğunu fark etti. Minibüsün etrafında dolaşan ve çevreyi iyice kolaçan eden hırsızlar daha sonra minibüsün kapısını açarak içeride bulunan malzemeleri, kendi araçlarına yükledi. Hırsızlık anı ise başka bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.