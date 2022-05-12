İnşaat malzemelerinin olduğu depo alev alev yandı - Son Dakika
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İnşaat malzemelerinin olduğu depo alev alev yandı

12.05.2022 15:57
İnşaat malzemelerinin olduğu depo alev alev yandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaat malzemelerinin olduğu depo alev alev yandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaat malzemelerinin olduğu depo alev alev yandı. Ekiplerin seferber olduğu yangında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Olay anını anlatan vatandaş, "Dışarıya çıktığımız zaman alev fazla değildi ama yangın tüpünü alıp gelene kadar alevler bir anda binayı sardı" dedi.

Yangın, Tuzla Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'ndeki inşaat malzemeleri satan dükkanın deposunda meydana geldi. Depoda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir itfaiye eri sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Deponun bitişiğinde bulunan bir başka iş yerinin çalışanı Cem Medet, panik dolu anları anlattı. Medet, "Dışarıya çıktığımız zaman alev fazla değildi ama yangın tüpünü alıp gelene kadar alevler bir anda binayı sardı. Rüzgarında etkisiyle birlikte şiddeti arttı. Yangın tüpleriyle koştuk ama itfaiye ekipleri gelene kadar çok fazla müdahale edemedik, alevler çok şiddetliydi. Bu ürünler köpük. Köpük malzeme olması sebebiyle tutuştu. Can kaybı yok görüldüğü üzere maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri zamanında yetiştiler sağ olsunlar" dedi. - SAKARYA

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat malzemelerinin olduğu depo alev alev yandı - Son Dakika


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