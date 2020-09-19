İnşaat malzemeleriyle defile yapan işçilere oyunculuk teklifi - Son Dakika

İnşaat malzemeleriyle defile yapan işçilere oyunculuk teklifi

TRABZON'un Araklı ilçesinde, bir bina inşaatında podyuma çevirdikleri platformda inşaat ekipmanları ile düzenledikleri defile ile gündeme gelen, sosyal medyada 2 günde 7 milyon izlenme oranına ulaşan inşaat işçilerine oyunculuk teklifleri geliyor.

İnşaat malzemeleriyle defile yapan işçilere oyunculuk teklifi, System.String[]

TRABZON'un Araklı ilçesinde, bir bina inşaatında podyuma çevirdikleri platformda inşaat ekipmanları ile düzenledikleri defile ile gündeme gelen, sosyal medyada 2 günde 7 milyon izlenme oranına ulaşan inşaat işçilerine oyunculuk teklifleri geliyor. İşçiler, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Araklı Hükümet Konağı inşaatında çalışan işçiler, aralarında ilginç bir defile düzenledi. İnşaat malzemelerini kullanarak podyuma çevirdikleri platformda işçiler, inşaat ekipmanları ile defile gerçekleştirdi. Platformda ellerinde mala, sıva yapmakta kullanılan inşaat ekipmanları ile yürüyen işçileri, elinde demir olan kameraman rolündeki bir diğer işçi de görüntüledi. Sosyal medyada ilgi gören görüntüler 2 günde 7 milyon izlenme oranına ulaştı. Sanatçıların da videolarını paylaştığı sosyal medyada üne kavuşan inşaat işçilerine oyunculuk teklifleri geliyor. İşçiler, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

'7 MİLYON İZLENME SEVİYELERİNE GELDİK'İşçilerden Müjdat Uğur, çektikleri videonun sosyal medyada 2 günde 7 milyon izlendiğini belirterek, "Milyonlarca paylaşım var. Farklı sosyal medya mecralarında da paylaşılıyor. Bu sıkıntılı pandemi sürecinde belki de böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Tam isabetli bir zamanda böyle bir video yayınladık ve çok sevildi. Onun dışında kanallarda ve sosyal medya mecralarında da çok fazla paylaşım yapılıyor. Yurt dışından arkadaşlarımız arıyor, videoda büyük bir patlama oldu. Ayrıca buradan şarkısını kullandığımız İsmail YK'ya da çok teşekkür ediyoruz. Kendisi de hesaplarında paylaşarak bize destek verdi" dedi.'CİDDİ TEKLİFLER ALIYORUZ'Tuncay Şahan da, "Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Türkiye'de çok sevildik. Çok mutluyuz. Çünkü her gittiğimiz yerde bizi tanıyorlar. Bugün işten gelirken Araklı'da bizi çok güzel karşıladılar. Devamını getirmeyi düşünüyoruz. Çok olumlu yorumlar alıyoruz. Pozitif yönde muhteşem bir tepki aldık. Ciddi manada oyunculuk teklifleri alıyoruz, değerlendireceğiz" diye konuştu.'BİZİ İZLEMEYE DEVAM ETSİNLER'Özcan Arslan ise "Bu videoyu çekerken, çok tutulacak gibi düşüncelerimiz yoktu. Videomuz gerçekten çok beğenildi. Trabzon ve Araklı'da herkes bizi tanıyor. 'Siz video çekenler misiniz?' şeklinde sorularla karşılaşıyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Kısmet olursa bu videoların devamı gelecek, bizi izlemeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANINDAN ZİYARET

Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca ve Belediye Başkanı Recep Çebi de hükümet konağında çalışan işçileri ziyaret ederek tebrik etti. İşçilere baklava ikram eden kaymakam ve belediye başkanı bir süre sohbet ettiği ederek inşaatla ilgili de bilgi aldı.


İşçiler, Trabzon, Araklı, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 08:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnşaat malzemeleriyle defile yapan işçilere oyunculuk teklifi - Son Dakika

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