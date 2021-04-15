İNŞAAT MALZEMESİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir inşaattan malzeme çalan 2 şüpheli güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Olay, Çakır Mahallesi Müstecap Camii yanındaki inşaatta geçen cumartesi saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İnşaata gelen 2 şüpheli, içerisinde inşaat malzemeleri bulunan çuvalı alıp, hızlıca olay yerinden uzaklaştı. İnşaata çalışmak için gelen ustalar malzemelerin eksik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis yaptığı incelemede 2 şüphelinin inşaattaki malzemeleri çaldığını güvenlik kameralarından tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.