İnşaat malzemesi çalan şahıs bekçilerden kaçamadı - Son Dakika
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İnşaat malzemesi çalan şahıs bekçilerden kaçamadı

23.06.2022 09:33
İnşaat malzemesi çalan şahıs bekçilerden kaçamadı

Gaziantep'te bir inşaattan malzeme çalan şahıs çarşı ve mahalle bekçileri tarafından çalınan malzemelerle beraber yakalandı.

Gaziantep'te bir inşaattan malzeme çalan şahıs çarşı ve mahalle bekçileri tarafından çalınan malzemelerle beraber yakalandı.

Gaziantep Güneş Mahallesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak üst araması yaptı. Şüpheli Y.A.'nın yanında bulunan el arabasında arama yapan bekçiler, inşaat malzemelerinin çalıntı olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yasal işlem başlatılan Y.A.'nın 20 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Güneş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat malzemesi çalan şahıs bekçilerden kaçamadı - Son Dakika

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