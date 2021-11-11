İnşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Çalınan inşaat malzemelerinin ise Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyündeki bir barakaya saklanılmış halde bulundu.

Üniversite yerleşkesindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kiralık araçla üniversiteden malzeme çalan şüphelilerin M.K, B.T ve H.C.S olduğunu tespit etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor