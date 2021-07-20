İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü - Son Dakika

Geçen pazar saat 03.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre; girdiği inşaattan malzeme çalmak üzere olan bir kişi yan binada oturan sokak sakini tarafından yakalandı.

DAKİKALARCA DÖVDÜLER

İkili arasında çıkan arbedeye sokakta ikamet eden 2 kişi daha katıldı. Hırsızlık şüphelisi olan kişi, 3 sokak sakini tarafından dakikalarca dövüldü.

BİR KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Yanındaki bıçağı çıkaran hırsızlık şüphelisi, kendisine saldıranlardan bir kişiyi iki yerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanların hepsini karakola götürdü.

HEPSİ SERBEST KALDI

İfadelerinin alınmalarının ardından hepsi serbest bırakıldı. Yaşanan kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.