İnşaat Malzemesi Hırsızlığına 5 Gözaltı
1 saat önce
BARTIN'da yaklaşık 10 bin TL değerinde inşaat malzemesi çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
BARTIN'da yaklaşık 10 bin TL değerinde inşaat malzemesi çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Gölbucağı Mahallesi'nde 5 şüpheli, iddiaya göre, inşaat malzemesi taşıyan minibüsü takip etti. Minibüsün park edildiği yerde bagajı açan şüpheliler, yaklaşık 10 bin TL değerindeki malzemeyi çalıp kaçtı. Olayı haber alan polis ekipleri, hemen harekete geçti. Ekipler, hırsızlık şüphelileri M.D., A.K., K.K., A.S ve Z.D.'yi evlerinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin minibüsten çaldıkları malzemeleri Tuzluca
köyünde sakladıklarını belirtmesi üzerine ekipler, köyde arama yaptı. Aramada bulunan malzemeler polis tarafından sahiplerine teslim edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
- Bartın
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:58 Kaynak: DHA
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