İnşaat malzemesi sanayi üretimi üçüncü çeyrekte yüzde 14,2 arttı - Son Dakika

İnşaat malzemesi sanayi üretimi üçüncü çeyrekte yüzde 14,2 arttı

03.11.2020 12:41
İnşaat malzemesi sanayi üretimi üçüncü çeyrekte yüzde 14,2 arttı, System.String[]

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Ekim 2020 Sektör Raporu'na göre, salgın nedeniyle ikinci çeyrekte meydana gelen daralmanın ardından üçüncü çeyrekte inşaat malzemesi sanayi üretiminde yüzde 14,2 oranında hızlı bir büyüme ve 5,51 milyar dolar seviyesinde...

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Ekim 2020 Sektör Raporu'na göre, salgın nedeniyle ikinci çeyrekte meydana gelen daralmanın ardından üçüncü çeyrekte inşaat malzemesi sanayi üretiminde yüzde 14,2 oranında hızlı bir büyüme ve 5,51 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çevreleri tarafından izlenen aylık sektör raporunu açıkladı.

Rapora göre, inşaat malzemesi sanayisi 2019 yılında inşaat sektöründeki daralma nedeniyle sıkıntılı bir yıl geçirdi.

İnşaat malzemesi sanayi üretimi 2019'un ilk yarısındaki daralma sonrası üçüncü çeyrekte yüzde 11,5 küçüldü, son çeyrekte yüzde 0,1 artış gösterdi. Bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 8 büyüdü. Ancak salgın nedeniyle ikinci çeyrekte üretimde bu kez yüzde 8 daralma gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte ise inşaat malzemeleri sanayi üretiminde yüzde 14,2 ile hızlı bir büyüme yaşandı. Hem iç hem de dış talepte kuvvetli bir genişlemenin olduğu üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde bir toparlanma yaşandı.

Üçüncü çeyrekte önemli ihracat artışı gerçekleşti

İnşaat malzemesi ihracatı, Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri ile 2020'nin ilk çeyreğinde zayıfladı ve 5,8 milyar dolara geriledi. İhracatta esas etki yılın ikinci çeyreğinde yaşandı ve ihracat 4,34 milyar dolara indi.

Üçüncü çeyrekte ise inşaat malzemesi ihracatında hızlı bir toparlanma yaşandı ve ihracat 5,51 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece 2019'un üçüncü çeyrek ihracat büyüklüğüne de ulaşıldı.

Yurt içi satışlarda üçüncü çeyrekte sıçrama yaşandı

İnşaat malzemesi yurt içi satışları 2018 yılında zayıflamış, geçen yıl ise önemli ölçüde gerilemişti. 2018'de yaşanan finansal şokun ardından inşaat sektörü geçen yıl sert bir küçülme göstermişti. Buna bağlı olarak inşaat malzemesi yurt içi satışları da düşmüştü.

Bu yılın ilk çeyreğinde satışlardaki düşüş sürdü. İkinci çeyrekte Kovid-19'un etkisiyle yurt içi satışlar sert şekilde daraldı. Üçüncü çeyrekte ise inşaat malzemesi yurt içi satışlarında önemli bir sıçrama yaşandı. Kovid-19 salgını nedeniyle sağlanan kredi desteklerini büyük ölçüde kullanan inşaat sektörü mevcut işlerini hızla tamamlamaya yöneldi. Buna bağlı olarak inşaat malzemelerine önemli bir talep oluştu. Yurt içi satışlar üçüncü çeyrekte Kovid-19 öncesi satış seviyesini de aştı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, Türkiye, İnşaat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İnşaat malzemesi sanayi üretimi üçüncü çeyrekte yüzde 14,2 arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek Binali Yıldırım Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini sordu, Aliyev neşeyle cevap verdi: Bir nefes kadar yakınız Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği ayran ve su oldu Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada tartıştığı kişiyi bayıltana kadar dövdü 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim
Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı         
12:06
Son Dakika! Alanya'da yaklaşık 30 turistin bulunduğu tur teknesi alabora oldu Son Dakika! Alanya'da yaklaşık 30 turistin bulunduğu tur teknesi alabora oldu         
11:54
Eski Fenerbahçeli Van der Wiel, panik atak rahatsızlığı yaşadığını duyurdu Eski Fenerbahçeli Van der Wiel, panik atak rahatsızlığı yaşadığını duyurdu         
11:41
Altın gram fiyatı 516 lirayla rekor tazeledi Altın gram fiyatı 516 lirayla rekor tazeledi         
11:17
Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü         
11:03
Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu         
10:42
Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu         
10:27
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı         
10:00
Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı         
09:52
Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak         
09:43
İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu         
09:15
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 12:50:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaat malzemesi sanayi üretimi üçüncü çeyrekte yüzde 14,2 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei