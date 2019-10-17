Son Dakika Haberleri: İnşaat malzemesi yüklü tır devrildi
Son Dakika 3. Sayfa İnşaat malzemesi yüklü tır devrildi

İnşaat malzemesi yüklü tır devrildi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesiyle viraj alamayan inşaat malzemesi yüklü tır devrildi.

İnşaat malzemesi yüklü tır devrildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesiyle viraj alamayan inşaat malzemesi yüklü tır devrildi.


Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Van-Yüksekova karayolu üzerindeki Yeni Köprü mevkiinde olay meydana geldi. Van'dan Yüksekova'ya inşaat malzemesi götüren tır, virajı alamayarak devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, karayolunda güvenlik önlemi alındı. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:31 Kaynak: İHA
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