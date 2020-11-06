İnşaat malzemesinde üçüncü çeyrek ihracatı 5,5 milyar doları aştı - Son Dakika

İnşaat malzemesinde üçüncü çeyrek ihracatı 5,5 milyar doları aştı

06.11.2020 12:53
İnşaat malzemesinde üçüncü çeyrek ihracatı 5,5 milyar doları aştı, System.String[]

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, inşaat malzemeleri sanayisinin üçüncü çeyreği çok iyi geçirdiğini belirterek, "Üçüncü çeyrekte, sektörümüzün üretimi yüzde 14,2'lik hızlı bir büyüme yaşadı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, inşaat malzemeleri sanayisinin üçüncü çeyreği çok iyi geçirdiğini belirterek, "Üçüncü çeyrekte, sektörümüzün üretimi yüzde 14,2'lik hızlı bir büyüme yaşadı. İhracatımız ise 5,5 milyar doları aştı." dedi.

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları'nın 37'ncisi "Pandeminin Domino Etkisi: Evrim Geçiren Tedarik Zinciri" başlığıyla online olarak gerçekleştirildi.

Küçüoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, İzmir'de geçen hafta yaşanan depremi anımsatarak, Türkiye'nin deprem güvenliği açısından gelişmeye ihtiyacının olduğunu söyledi.

Şu ana kadar yaşanan gelişmelerin görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Küçükoğlu, "Radikal iyileşmelere mutlaka ulaşmamız lazım. Miras kalan sorunumuz çok büyük. İyileşme adımlarımızın da aynı şekilde büyük, hızlı ve radikal olması gerekiyor." diye konuştu.

İnşaat malzemeleri sanayisinde işlerin çok iyi gittiği dile getiren Küçükoğlu, "Üçüncü çeyrekte, sektörümüzün üretimi yüzde 14,2'lik hızlı bir büyüme yaşadı. İhracatımız ise 5,5 milyar doları aştı. Fevkalade iyi bir dönem geçirdik. Beklentilerimizden ve tahminlerimizden iyi bir üçüncü çeyrek yaşadık." ifadelerini kullandı.

"Tedarik ve teslim sorunu yaşıyoruz"

Tayfun Küçükoğlu, inşaat malzemesi sanayicilerinin ortak sorunlarının bulunduğunu belirterek, bunların "tedarik" ve "teslim" olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm sanayicilerle birlikte tedarik ve teslimde anlamını tam çözemedikleri bir sorunun içinde olduklarını dile getiren Küçükoğlu, problemlerin çözümü adına neler yapılabileceğinin konuşulması gerektiğini söyledi.

Küçükoğlu, toplantıda gerçekleştirilecek sunumda bu teslim ve tedarik sorununun neden yaşandığına dair bilgi edineceklerini sözlerine ekledi.

"Tedarik zincirini iyi yöneten öne çıkar"

Türkiye İMSAD Başkan Vekili Ferdi Erdoğan da tedarik zincirini kim daha iyi yönetiyorsa rekabette onun öne çıktığını belirterek, "Şirketler bunu yaparken, üretici geleneksel tanımıyla 'maliyet-kalite-hız' derken, müşterinin baktığı taraf 'fiyat, esneklik ve hız' oluyor. İki taraf da 'hız'da birleşiyor, yani bu işin çevik yönetilmesi kısmında." ifadelerini kullandı.

Halihazırda Türkiye'de kara yolu taşımacılığının hem kurtarıcı hem de büyük sorun olarak görüldüğünü dile getiren Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Kara yollarında yaklaşık 1 milyar ton malzeme taşınıyor. Bunun dörtte biri, yani 250 milyon tonu inşaat malzemesi, dörtte biri de madendir. Bu madenlerin de önemli bir kısmı inşaat malzemesi üretiminde kullanılıyor. Ayrıca sanayimiz 120 milyon ton ihracat yaparken bu oran 150 milyon tonun üzerine çıktı. İnşaat malzemesi ihracatı 35 milyon tondan 55 milyon tona yükseldi. Rekabet artık ürünler arası değil, tedarik zincirleri arasında yaşanıyor."

"Kırsal kesimlerde de e-ticarete talep arttı"

Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, çok kapsamlı bir alanda faaliyet gösteren sektörün Türkiye'de büyüklüğünün 120 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Pandemi etkisiyle tüketici alışkanlıklarının değiştiğine ve özellikle bazı sektörlerde talep patlaması yaşandığına değinen Dinçer, "Tüketicinin sesinin bu kadar iyi duyulduğu bir zaman dilimi olmamıştır. Herhangi bir şikayetleri varsa tepkilerini gösterebiliyor ve diğer tüketiciler üzerinde de oldukça etkili olabiliyorlar." diye konuştu.

Dijital müşteri tabanında hızlı bir artış olduğunu dile getiren Dinçer, şu açıklamalarda bulundu:

"Pandemi öncesi yüzde 10 seviyelerinde olan online tüketici tercihi, pandemi sürecinde bazı sektörlerde yüzde 25 seviyelerine çıktı. Önümüzdeki 4-5 yılda ulaşılması beklenen seviyelere pandeminin tetiklemesiyle hızlıca ulaşıldı. İnternet kullanımının artışı ve salgın endişesiyle büyük şehirlerle birlikte kırsal bölgelerde de e-ticarete talep arttı. Tüketicilerin dijital hizmetleri daha fazla tercih etmesi ile birlikte farklı sektörlerdeki üretici ve satıcıların hizmetlerini dijital platforma taşıma ihtiyacı doğdu."

Dinçer, sektörün maliyetlerinde nesnelerin interneti ve teknolojinin yaygınlaşmasıyla düşüş yaşanacağını belirterek, "Firmalar müşterilerin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde algılayarak, ani talep artışlarına karşı farklı kanallarla tedarik zincirlerini organize edip, proaktif olarak aksiyon alabilecek ve çözüm getirebilecek." dedi.

Yönetim Kurulu, Türkiye, İnşaat, İMSAD, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İnşaat malzemesinde üçüncü çeyrek ihracatı 5,5 milyar doları aştı - Son Dakika Ekonomi


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