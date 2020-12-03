İnşaat mühendisi Alpago: Deprem, zemin etüdünün önemini ortaya koydu - Son Dakika

İnşaat mühendisi Alpago: Deprem, zemin etüdünün önemini ortaya koydu

03.12.2020 09:01
İnşaat mühendisi Alpago: Deprem, zemin etüdünün önemini ortaya koydu, System.String[]

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi ve İnşaat Mühendisi Şeref Alpago, Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6'lık depremin, Bayraklı'daki yıkıcı etkisinin, zemin etüdünün önemini ortaya koyduğunu belirtti.

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi ve İnşaat Mühendisi Şeref Alpago, Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6'lık depremin, Bayraklı'daki yıkıcı etkisinin, zemin etüdünün önemini ortaya koyduğunu belirtti. Alpago, "Zemin etüdü, zeminin tüm parametrelerinin ortaya çıkarıldığı çalışmalardır. Burada depremsellik, yük taşıma kapasitesi gibi veriler oluşur. Dolayısıyla binanın toprağa basarken nereye oturduğunu biliyor olması gerekir. Zemin etüdünün önemi buradan başlıyor. Bina, yere bununla basıyor. Bunlar yapılmamışsa, binanız istediği kadar sağlam olsun; hiçbir işe yaramıyor" dedi.

Ege Denizi'nde, 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, uzmanların açıklamasına göre zemini yeni olan İzmir'in Bayraklı ilçesinde etkili oldu. Bayraklı'da 17 bina yıkılırken, çok sayıda yapıda da çeşitli oranlarda hasar oluştu. İzmir depremi sonrası, 1999 yönetmeliğine göre zorunlu hale getirilen zemin etüdünün ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi, 30 yıllık inşaat mühendisi Şeref Alpago, "Zemin etüdü, zeminin tüm parametrelerinin ortaya çıkarıldığı çalışmalardır. Burada depremsellik, yük taşıma kapasitesi gibi veriler oluşur. Bunlar inşaat mühendisi olan statik mühendisine iletilir. Statik mühendisi de deprem verileriyle binayı ilişkilendirir. Dolayısıyla binanın toprağa basarken nereye oturduğunu biliyor olması gerekir, bunu sağlamak gerekir. Zemin etüdünün önemi buradan başlıyor. Bina, yere bununla basıyor. Bunlar yapılmamışsa, binanız istediği kadar sağlam olsun, hiçbir işe yaramıyor" dedi.

'ŞANTİYE GİDERİ DİKKATLİ HARCANIRSA ZEMİN ETÜDÜ CEBİNİZDE DEMEKTİR'Zemin etüdünün çok önemli olduğunu belirten Şeref Alpago, "6, 6.5 milyon TL maliyetle yapılan bir binanın hakkı verilerek yapılan zemin etüdü, 10-15 bin TL civarındadır. Böldüğünüzde, maliyeti bina yapımının 1000'de 1-1.5 civarıdır. Bu ücret, 12 bin TL olsa, İnşaat ise 18 ay sürse; ayda 600 TL, yani günde 20 TL'dir. Biraz daha dikkatli harcasanız şantiye genel giderini, zemin etüdü cebinizde demektir" diye konuştu.'DEPREM BURAYI 7-7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE VURDU'Zemin etüdünün her şeyin başı olduğunu kaydeden Şeref Alpago, "Yaşanan depremde şunu görüyoruz. Zemin büyütme katsayılarına göre 6 kusurlardaki deprem burayı, 7- 7.5 büyüklüğünde vurdu. 3.5 kat büyüttü" dedi.'ZEMİN ETÜDÜ ÜNİVERSİTE DESTEKLİ YAPILMALI'Eski yönetmeliğe göre yapılan binalarda zemin etüdü yapılsa dahi belirli standartların olmadığını belirten Şeref Alpago, "1999 yönetmeliğinden sonra zemin etüdü şartı geldi. Ondan sonraki tüm yapılarda, zemin etüdünün yapılması yasayla zorunlu hale geldi. 2018'deki yasayla da daha çok geliştirildi. Çok katlı olan özellikli binalarda veya çok kötü zeminlerde  zemin etüdünün üniversite destekli yapılması gerekiyor" diye konuştu.'JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ DE YAPI DENETİMLERİNDE YER ALMALI'Şeref Alpago, jeolojik etütler için bir standart getirilmesi gerektiğini, jeolojik tetkik yapan cihazların kontrol edilip standarda uygunluğunun denetlenmesi gerektiğini söyledi. Alpago, jeoloji mühendislerinin de yapı denetimlerde mutlaka yer alması gerektiğini de söyledi.

İnşaat mühendisi Alpago: Deprem, zemin etüdünün önemini ortaya koydu
İnşaat mühendisi Alpago: Deprem, zemin etüdünün önemini ortaya koydu
İnşaat mühendisi Alpago: Deprem, zemin etüdünün önemini ortaya koydu
İnşaat mühendisi Alpago: Deprem, zemin etüdünün önemini ortaya koydu
İnşaat mühendisi Alpago: Deprem, zemin etüdünün önemini ortaya koydu
İnşaat mühendisi Alpago: Deprem, zemin etüdünün önemini ortaya koydu
İnşaat mühendisi Alpago: Deprem, zemin etüdünün önemini ortaya koydu
İnşaat mühendisi Alpago: Deprem, zemin etüdünün önemini ortaya koydu
İnşaat mühendisi Alpago: Deprem, zemin etüdünün önemini ortaya koydu

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Deprem, İnşaat, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnşaat mühendisi Alpago: Deprem, zemin etüdünün önemini ortaya koydu - Son Dakika


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