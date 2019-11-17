Son Dakika Haberleri: İnşaat mühendisi Korkut Küçükcan son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika 3. Sayfa İnşaat mühendisi Korkut Küçükcan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İnşaat mühendisi Korkut Küçükcan son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

İnşaat mühendisi Korkut Küçükcan son yolculuğuna uğurlandıGAZİANTEP - Gaziantep'te çöken Akkent Camii iskele göçüğünün altında kalarak hayatını kaybeden inşaat mühendisi Korkut Küçükcan, Bahaddin Nakıpoğlu camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İnşaat mühendisi Korkut Küçükcan son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te çöken Akkent Camii iskele göçüğünün altında kalarak hayatını kaybeden inşaat mühendisi Korkut Küçükcan, Bahaddin Nakıpoğlu camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep'te 14 Kasım günü çöken Akkent Camii iskelesinin altında kalan ve 34 saat sonra enkaz altından ölü olarak çıkarılan Korkut Küçükcan son yolculuğuna uğurlandı. Sabah saatlerinde mensubu olduğu Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası'ndaki töreninin ardından Asri Mezarlık içerisindeki Bahaddin Nakıpoğlu Cami'ye getirilen Küçükcan'ın cansız bedeni burada kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Cenazeye, Küçükcan'ın ailesi, yakınları, meslektaşları, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kent protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından helallik alınırken duygusal anlar yaşandı, Küçükcan'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

İnşaat mühendisi Korkut Küçükcan son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep, Korkut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
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