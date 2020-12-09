İnşaat mühendisinden İzmir için 'acil kentsel dönüşüm' çağrısı - Son Dakika

İnşaat mühendisinden İzmir için 'acil kentsel dönüşüm' çağrısı

09.12.2020 18:26
İnşaat mühendisinden İzmir için 'acil kentsel dönüşüm' çağrısı, System.String[]

İZMİR İş Dünyası Derneği (İZİD) Başkanı, İnşaat Yüksek Mühendisi Feyyaz Sungur, kent genelinde acilen kentsel dönüşüm seferberliği başlatılması gerektiğini söyleyerek, "Böyle giderse daha çok canlar yanar. İnşallah yanmaz ama durum bunu gösteriyor.

İZMİR İş Dünyası Derneği (İZİD) Başkanı, İnşaat Yüksek Mühendisi Feyyaz Sungur, kent genelinde acilen kentsel dönüşüm seferberliği başlatılması gerektiğini söyleyerek, "Böyle giderse daha çok canlar yanar. İnşallah yanmaz ama durum bunu gösteriyor. Çünkü 1999 Gölcük depreminden sonra büyük bir hızla kentsel dönüşüm heyecanı başladı. 20 yıl geçti ama kentsel dönüşüm adına hiçbir şey yapılmadı" dedi.

İzmir'de yıkıma neden olan 30 Ekim depreminin bazı gerçekleri ortaya çıkardığını savunan İZİD Başkanı, İnşaat Yüksek Mühendisi Feyyaz Sungur, İzmir'de son 20 yılda kentsel dönüşüm adına hiçbir şey yapılmadığını öne sürdü. 6.6 büyüklüğündeki depremle birlikte çok can kaybı yaşandığını hatırlatan Sungur, yıkılan binalarla birlikte milli servetin de zarara uğradığını dile getirdi. 6306 sayılı 'kentsel dönüşüm kanunu'nun kentteki riskli binaların tespiti konusunda yol gösterici olduğunu ifade eden Sungur, "Bu yasa çıktığı zaman tüm hasarlı ve depreme dayanıklı olmayan binalar tespit edilip bakanlığa haber verilecekti. Ben bir inşaat mühendisi olarak 1999 yılını milat olarak görüyorum. 1999'da yapı denetim kanunu çıktı. Ancak binaların dayanıklı olmadığı tespit edilmesine karşın alttaki dükkana ruhsat vermişler. Böyle bir binaya ruhsat verilmez" dedi.

'BELEDİYELERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR'Özellikle Bayraklı'da yıkılan binalardan hem müteahhitlerin hem de yerel yönetimlerin sorumlu olduğunu anlatan Feyyaz Sungur, kent genelinde acilen kentsel dönüşüm seferberliği başlatılması gerektiğini söyledi. Deprem riskiyle her an karşı karşıya olunduğunu dile getiren Sungur, İzmir'in 7 büyüklüğündeki bir depremi kaldıramayacağını savunarak şöyle devam etti: "Kentsel dönüşüm konusunda bir yetki karmaşası olduğu söyleniyor. Ama bunu belediyenin yapması lazım. Belediye yetkisi olmadığını söylüyor. O zaman gerekeni yap bakanlığa haber ver. Yıkılan binaların sorumlusu müteahhit ve belediyedir. Bir daha böyle bir depremde İzmir'deki binaların yarısı yıkılır. Bir an önce kentsel dönüşüm seferberliği yapmak lazım. Deprem her an olabilir. Burada belediyelere çok iş düşüyor. Bir türlü hareket edemiyorlar. Çünkü kentsel dönüşümün, halkla ilişkiler, sigorta, yerel yönetim ve merkezi yönetim ayağı var. Bunları ortak akılda birleştirecek bir belediye gerekiyor. Ama maalesef buradaki belediye başkanı randevu vermiyor. Ben büyük bir ihmal görüyorum. Birlik ve beraberliği sağlayarak tehlikeden kurtulmamız lazım. Karşıyaka'nın Atakent mevkisinde imar artışı isteneceğine imarı geri almışlar. Hangi imar komisyonu bunu yapıyor anlamak mümkün değil. İmar bir kısmına verilmiş, bir kısmına verilmemiş. Böyle giderse daha çok canlar yanar. İnşallah yanmaz ama durum bunu gösteriyor. Çünkü 1999 Gölcük depreminden sonra büyük bir hızla kentsel dönüşüm heyecanı başladı. Ama kentsel dönüşüm adına hiçbir şey yapılmadı. 20 yıl geçti. 20 yıldır bir şey yapılmadı. Duyarlı bir belediye bunu halleder diye umut ediyorum"

İnşaat mühendisinden İzmir için 'acil kentsel dönüşüm' çağrısı
İnşaat mühendisinden İzmir için 'acil kentsel dönüşüm' çağrısı
İnşaat mühendisinden İzmir için 'acil kentsel dönüşüm' çağrısı
İnşaat mühendisinden İzmir için 'acil kentsel dönüşüm' çağrısı
İnşaat mühendisinden İzmir için 'acil kentsel dönüşüm' çağrısı
İnşaat mühendisinden İzmir için 'acil kentsel dönüşüm' çağrısı

İş Dünyası, Gölcük, İnşaat, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnşaat mühendisinden İzmir için 'acil kentsel dönüşüm' çağrısı - Son Dakika


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