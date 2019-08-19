"İnşaat mühendisiyle depremden sonra değil depremden önce tanışın"
1 saat önce
İmar barışına başvuran vatandaşlardan binaların depreme karşı güvenli olup olmadığı konusunda hiçbir belge istenmediğini kaydeden İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürkan Erdoğan"Şu anda mühendislik anlamında hiçbir belgesi olmayan milyonlarca ev satışta" diye konuştu.
İmar barışına başvuran vatandaşlardan binaların depreme karşı güvenli olup olmadığı konusunda hiçbir belge istenmediğini kaydeden İnşaat Mühendisleri Odası İzmir
Şube Başkanı Gürkan Erdoğan"Şu anda mühendislik anlamında hiçbir belgesi olmayan milyonlarca ev satışta" diye konuştu
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:01
İzmir'de konser veren Aleyna Tilki'ye hayranından ilginç pankart: Aley baba Binanın saçağından düşen taş parçası genç kadını hastanelik etti Orman yangını nedeniyle Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı Mahallesi boşaltıldı Sındırgı'da göç tersine döndü,