Son Dakika Haberleri: "İnşaat mühendisiyle depremden sonra değil depremden önce tanışın"
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"İnşaat mühendisiyle depremden sonra değil depremden önce tanışın"

1 saat önce

İmar barışına başvuran vatandaşlardan binaların depreme karşı güvenli olup olmadığı konusunda hiçbir belge istenmediğini kaydeden İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürkan Erdoğan"Şu anda mühendislik anlamında hiçbir belgesi olmayan milyonlarca ev satışta" diye konuştu.

İmar barışına başvuran vatandaşlardan binaların depreme karşı güvenli olup olmadığı konusunda hiçbir belge istenmediğini kaydeden İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürkan Erdoğan"Şu anda mühendislik anlamında hiçbir belgesi olmayan milyonlarca ev satışta" diye konuştu
İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:01 
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