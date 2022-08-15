İnşaat Mühendisleri Odası heyetinden Başdeğirmen'e ziyaret

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Akdoğan, beraberindeki heyetle Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile makamında görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başdeğirmen, göreve geldikten sonra İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilciliği ile sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi.

Kentte e-ruhsat uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Başdeğirmen,"E-ruhsat uygulaması sayesinde artık bilgisayar üzerinden ruhsat alınabiliyor. Uygulama ile ruhsat sırası da görülebiliyor. Kendisinden önce araya birilerinin girip girmediğini de oradan izleyebiliyorlar. Bu uygulama yokken kendi projelerinin önüne geçenler olduğu zaman bazı itirazlar yaşanabiliyormuş. Ama bu uygulama sayesinde kendi projelerinin önüne sonradan başka bir projenin geçmediğini takip edebiliyorlar." diye konuştu.

Ziyarette Akdoğan'a odanın yönetim kurulu üyeleri ile İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Şeref Korkmaz da eşlik etti.