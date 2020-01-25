İnşaat Mühendisleri Odası'na 'Bilge' aday - Son Dakika

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Erzurum Şube Başkanlığı için seçim yarışı sürerken, adaylardan Hayati Bilge, meslek mensuplarıyla bugün öğle yemeğinde bir araya geldi.



Kent merkezindeki özel bir kafede gerçekleştirilen organizasyona İMO üyesi çok sayıda mühendis katılırken, Hayati Bilge'nin verdiği mesajlar ise dikkat çekti.



İMO Şube Başkan Adayı Hayati Bilge, "Bizim çıktığımız bu yol, makam, koltuk, sosyal statü ya da etiket elde etmek için değil, mesleğimize ve meslek mensuplarımıza sahip çıkmak için çıktığımız bir yoldur" dedi.



Meslekte Birlik ve Dayanışma



"Mesleki Birlik ve Dayanışma" adıyla organize edilen yemeğe, Erzurum'da kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan inşaat mühendislerinin yanı sıra, faaliyetlerini özel olarak yürüten çok sayıda meslek mensubu katıldı. Hayati Bilge'nin, yol arkadaşlarını İMO üyeleriyle tanıştırdığı toplantıda, birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusunda bulunuldu.



"Biz yüreğimizi ortaya koyduk"



İMO Erzurum Şube Başkan Adayı Hayati Bilge, Erzurum İMO'nin bin 700 üyesiyle Erzurum'un ve hatta bölgenin dahi en prestijli meslek odalarından birisi olduğunu vurgulayarak, "Buna rağmen meslek mensupları olarak çeşitli sıkıntılarla, zorluklarla ve güçlüklerle karşı karşıyayız. Mesleki sorunlarımız bir yana dursun, mühendisler olarak bizler kendimizi bile ifade etmekte artık güçlük çeker durumdayız. Bu gidişe 'dur' dememiz gerekiyor. Mesleğimiz ve mesleğimizin geleceği için bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Biz bu yola çıkarken yüreğimizi ve tüm samimiyetimizi ortaya koyduk. Erzurum İMO'nun mesleğine sevdalı tüm üyelerini bu samimiyete, bu heyecana ve bu coşkuya ortak olmaya çağırıyoruz. Üstelik bunu kendimiz için de istemiyoruz. Mesleğimizin yarınları için istiyoruz, odamız için istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Hesabını bizden sorun



Sahip olduğu tecrübe ve deneyiminin yanı sıra mesleki kariyeleriyle sadece Erzurum'da değil, yurt genelinde de isim yapmış bir mühendis olan Hayati Bilge, "Ne benim, ne de benimle birlikte yürümek için bu yola çıkan hiçbir arkadaşımın koltuk, makam ya da etikete ihtiyacı yok. Biz bu mesleğe ömür vermiş ve mühendisliğe yeniden eski cazibesini kazandıracağına inanmış bir ekibiz. Başlattığımız seferberliğe işte bu yüzden meslekte birlik ve dayanışma adını verdik. Çünkü biliyoruz ki; sorunlarımızı ancak ve ancak bir araya gelirsek çözeceğiz. Eğer bu göreve seçilirsek ve söylediklerimizin aksini yaparsak; bunun hesabını bize en ağır biçimde sorabilir, yakamıza dilediğiniz gibi yapışabilirsiniz. Dolayısıyla meslek mensubu arkadaşlarımıza çağrımız şudur: Gelin, meslek odamızı yine bu mesleğin mensupları olarak bizler yönetelim! Bir mesleğin kaybettiği gücünü geri nasıl toparladığını hep birlikte gösterelim" diye konuştu.



Erzurum İMO seçimlerinde Hayati Bilge ile birlikte Ünal Kıraç, Abdulkadir Orhan yarışıyor. - ERZURUM