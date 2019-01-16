Son Dakika Haberleri: İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Finale Kaldı

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Finale Kaldı

2 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı yarışmasında, 75 üniversite arasından ilk 20'ye kalarak 7-9 Nisan'da yapılacak olan büyük finalde yarışmaya hak kazandı.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Finale Kaldı, System.String[]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı yarışmasında, 75 üniversite arasından ilk 20'ye kalarak 7-9 Nisan'da yapılacak olan büyük finalde yarışmaya hak kazandı.

Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Memduh Karalar'ın yaptığı Kubilay Karaca, Aykan Akgün, Yasin Köroğlu, Eren Başar Yıldız ve Doğuş Aydemır'den oluşan Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğrenci ekibi, geliştirdikleri "Bitinya Hotel" isimli 30 katlı gökdelen projesi ile bu yıl beşincisi düzenlenen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı yarışmasının 7-9 Nisan'da yapılacak olan büyük finalinde yarışacak. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:18 Kaynak: İHA

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