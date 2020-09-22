İnşaat mühendisliği okumanın avantajları

Türkiye 'de ekonominin lokomotifi olarak görülen inşaat sektörünün iş potansiyeli olduğunu söyleyen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. İbrahim Ekiz , "Öğrenciler gönül rahatlığıyla İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü seçebilir. İş alanları oldukça geniş, inşaat mühendisi olan bir kişi danışmanlık, proje müdürlüğü, iş planlaması, proje ve inşaat denetlemesi, malzeme denetlemesi, teknik çizim, akademisyenlik gibi birçok farklı iş yapabilir" dedi.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri devam ediyor. Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet adresinden bireysel olarak yapabilecek.

İnşaat mühendisliği okumayı düşünen adaylar için mesleğin avantajlarını anlatan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. İbrahim Ekiz, sektörün geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

"KENDİ İŞLERİNİ KURABİLİRLER"

İnşaat mühendisliği bölümünün her türlü bina, köprü, viyadük, karayolu, demiryolu, havaalanı, baraj, liman, su getirme, kanalizasyon, fabrika ve endüstri yapılarının fizibilite raporlarının hazırlanması, inşaatlarının planlanması, projelendirilmesi yapımı ve yapım sırasında denetlenmesini sağlayacak, bunları yaparken öğrendiği temel bilgileri etkin bir şekilde kullanarak önüne çıkabilecek her türlü problemi çözebilecek mühendisler yetiştirmeyi amaçladığını dile getiren Prof. Ekiz, "Bazı inşaat mühendisleri de belirli tecrübeleri kazandıktan sonra kendi işlerini kurarak projelendirme, müteahhitlik ve danışmanlık yapabilir. Ayrıca akademisyenliği seçip üniversitelerde araştırma yapabilir ve ders verebilir" açıklamasında bulundu.

"İŞ ALANLARI OLDUKÇA GENİŞ"

İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün iş potansiyeli olduğunu aktaran Prof. Ekiz, "O yüzden öğrenciler gönül rahatlığıyla bu mesleği seçebilir. İş alanları oldukça geniş. İnşaat mühendisi olan bir kişi danışmanlık, proje müdürlüğü, iş planlaması, proje ve inşaat denetlemesi, malzeme denetlemesi, teknik çizim, akademisyenlik gibi birçok farklı iş yapabilir. İnşaat mühendislerinin kendi işlerini kurmak gibi bir avantajları da var" diye konuştu.

Kovid-19'un inşaat sektörünü etkilemediğini belirten Prof. Ekiz, "6 ayda sektörün ne kadar etkilendiğini analiz etmek güç. Öğrenciler, belli başlı belirsizlikler nedeniyle son yıllarda İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü tercih etmiyor ama yanılıyorlar. Sektör her geçen gün daha da önem kazanıyor" ifadelerini kullandı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME

İnşaat sektöründe dijitalleşmenin giderek yaygınlaştığını söyleyen Prof. Ekiz, "Akıllı evler giderek hayatımızın bir parçası oluyor, bu konutların projelendirmesini ve uygulamasını da inşaat mühendisleri yapıyor. Öğrenciler, çağa ayak uydursun. Dersleri çok iyi dinlesin, bizim verdiğimiz teorik bilgilerle yetinmesin, mutlaka uygulama yapsın. Teknolojinin gelişmesi ve dönüşmesi inşaat mühendislerinin çalışma alanını daraltmaz aksine artırır" diye konuştu.

- İstanbul