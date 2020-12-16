Kovid-19 salgınının aşıyla yavaşlayacağı beklentisi inşaatçıları umutlandırıyor - Son Dakika

Kovid-19 salgınının aşıyla yavaşlayacağı beklentisi inşaatçıları umutlandırıyor

16.12.2020 10:59

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, "2021'de eğer pandemi çok uzamazsa, faizler de normal seyrine gelirse yine 2020 rakamlarını rahatlıkla yakalayabiliriz. Beraberinde yeni yatırımlar da gelecektir tabi. Yeni yatırımlar çok önemli." dedi.

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, "2021'de eğer pandemi çok uzamazsa, faizler de normal seyrine gelirse yine 2020 rakamlarını rahatlıkla yakalayabiliriz. Beraberinde yeni yatırımlar da gelecektir tabi. Yeni yatırımlar çok önemli." dedi.

Andıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in ikinci yarısından itibaren sektörde de bir daralmanın söz konusu olduğunu ancak 2020'nin başında hükümetin bazı teşvik ve önlemleriyle sektörün önünün açılmaya başladığını söyledi.

İlk faiz indiriminin 2020'nin başında geldiğini ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bunun kısa sürdüğünü belirten Andıç, "Sonuçta insanlar dışarıya çıkamadı, yabancı alıcılar ülkemize gelemedi. Dolayısıyla bu global bir problem olduğu için satışlarımızı o dönem son derece olumsuz etkiledi." diye konuştu.

Haziranda özellikle devlet bankalarında konut için 0,64 gibi bir faiz oranı oluştuğunu hatırlatan Andıç, şöyle devam etti:

"Bu da satışlarımızın artmasını sağladı. O dönemde birikmiş olan konut stoku biraz eridi. Söz konusu faiz oranı sektöre çok olumlu yansıdı. 0,64 çok düşük, bizim lehimize bir oran oldu. Faiz oranını ne kadar düşürürseniz piyasadaki beklenti de o oranda gelişiyor. Sonrasında 0,99 da olsa 0,64'ü gören yatırımcılar acaba tekrar inebilir mi beklentisine giriyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir oran olması bizim sektörümüz açısından çok daha önemli. 2020 yılı satış rakamları açısından çok kötü geçmedi. Satış yapan firmalar da yeni yatırımlara start verdiler."

"Satışların devam etmesi istihdam açısından da çok önemli"

Salgının seyrinin de sektörün gidişatını belirlemede etkili olacağını dile getiren Andıç, şu anda yeni yatırımların devam ettiğini ancak arzda bir azalış olduğunu ifade etti.

Andıç, özellikle faiz indirimi olduğu dönemlerde satışların ciddi anlamda arttığını belirterek şunları kaydetti:

"Zaten konut satış rakamları ile faiz oranlarına baktığımızda ne zaman konut faizi düşerse satışlar o zaman artıyor. Bu tamamen faize bağlı diyebiliriz. Pandeminin gidiş süreci de önemli. 2021'de eğer pandemi çok uzamazsa, faizler de normal seyrine gelirse yine 2020 rakamlarını rahatlıkla yakalayabiliriz. Beraberinde yeni yatırımlar da gelecektir tabi. Yeni yatırımlar çok önemli. Müteahhitlik sektörü daralırsa 250 alt sektör de daralır. Dolayısıyla doğrudan ya da dolaylı olarak 2 milyonun üzerinde istihdam oluşturan bir sektörden bahsediyoruz. Bu yatırımların ve satışların devam etmesi istihdam açısından da çok önemli."

"Kentsel dönüşümün de muhakkak önünün açılması lazım"

Projelerde yerli malzemeleri kullanmaya özen gösterdiklerini söyleyen Andıç, şöyle dedi:

"Böyle dönemlerde yerli ürünlerin kullanılması da çok önemli. Bunu bir seferberlik gibi görmek gerekiyor. Sektör temsilcilerinin yatırımlarında yerli ürünleri kullanması gerektiğini düşünüyoruz ayrıca kentsel dönüşüm de hız kazanırsa o zaman inşaat sektörüne üretim yapan sanayiciler kanadında da bir rahatlama söz konusu olabilir. Ciddi anlamda çürük yapı stokumuz var. Deprem kuşağındayız. Kentsel dönüşümün de muhakkak önünün açılması lazım. Can güvenliği açısından."

Türkiye'de ocak-kasım döneminde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artarak 1 milyon 393 bin 335'e ulaşmıştı.

Kovid-19 salgınının aşıyla yavaşlayacağı beklentisi inşaatçıları umutlandırıyor
Kovid-19 salgınının aşıyla yavaşlayacağı beklentisi inşaatçıları umutlandırıyor
Kovid-19 salgınının aşıyla yavaşlayacağı beklentisi inşaatçıları umutlandırıyor
Kovid-19 salgınının aşıyla yavaşlayacağı beklentisi inşaatçıları umutlandırıyor

İnşaat, Andıç, konut, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19 salgınının aşıyla yavaşlayacağı beklentisi inşaatçıları umutlandırıyor - Son Dakika Ekonomi


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