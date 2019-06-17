İnşaat patronları TÜİK Konut Satış İstatistikleri'ni değerlendirdi

"Gayrimenkul ve inşaat sektöründe eylülden bu yana yabancı yatırımcı oranındaki artışı düşündüğümüzde, TÜİK'in açıkladığı mayıs verilerindeki yabancı yatırımcı artışının bizi şaşırtmadığını söyleyebiliriz. Veriler, mayıs ayında yabancıya konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artarak, 3 bin 925 rakamına ulaştığını gösteriyor. TC vatandaşı olarak yılın önemli bir bölümünü ülkemizde geçirmenin avantajını yaşayan yatırımcılar, bitmiş veya bitmeye çok yakın konutları tercih ediyor. Yabancı yatırımcılar, sadece gayrimenkul ve inşaat sektörüne değil, ülkemizde konut edinerek farklı sektörlere de yatırım gerçekleştiriyor. Aralarında ülkemizde iş kurarak ticari faaliyette bulunmayı hedefleyenler de bunuyor. Sektör paydaşları olarak bizler, sadece yabancı yatırımcıya konut satmıyor, aynı zamanda ekonomimize önemli bir döviz girişi sağlayacak yatırımcı potansiyeli de sağlıyoruz. Yatırımcıları, bu ülkede yaşamaları için gerekli olan tüm ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetlerle buluşturma konusunda da aracılık yapıyoruz. Bu açıdan bakıldığında konut satmaktan daha fazlası için destekte bulunuyoruz.

Şenol Üçüncü/ Kar Yapı Yönetim Kurulu Üyesi:

"Gurbetçi ilgisi yazın artarak devam eder. "

"Sektörümüzün özellikle yurt dışında gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetleri meyvelerini veriyor. Uluslararası fuarlarındaki temsil gücümüzle yabancı yatırımcılar ile gurbetçi vatandaşlarımıza kendimizi daha yakından anlatabiliyor ve bunu hızla satışa dönüştürebiliyoruz. Yurt dışındaki fuarlarda projemizle ilgili bilgi sahibi olan, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimiz, Türkiye'de konut sahibi olmak için dövizlerini değerlendirme yolunu seçiyor. Biz de tatil sezonunda satış ofisimizi ziyaret ederek projelerimizi yerinde görmek isteyen yatırımcılara yönelik hazırladığımız farklı kampanyalarımızla, yatırım yapmalarını kolaylaştırıyoruz. Yatırımcılarda satın alma hareketi sağlayan en önemli etken, konutun kaba inşaatının tamamlanmış ve teslime az bir süre kalması… İçerisinde bulunduğumuz yaz ayları boyunca Türkiye'deki ailelerini ziyarete gelen gurbetçi vatandaşlarımızın, dövizde tuttukları birikimlerini Türkiye'den konut alarak değerlendireceklerini düşünüyoruz. Bu dönemde gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşacağımızı söyleyebiliriz."

Abdüssamet Bahadır/ Bahaş Holding CEO'su:

"Yabancı talebi, ekonomiye duyulan güvenle artıyor"

Bugün açıklanan Mayıs ayı konut satış rakamları, yabancı yatırımcı satışlarında artış trendinin devam ettiğini gösteriyor. TÜİK'in açıkladığı satış rakamlarına göre, yabancı yatırımcı oranında 2018 mayıs ayına göre yaşanan yüzde 62.5'lik artış, yılın ilk çeyreğindeki artış oranının, 2019'un 5'inci ayında da sürdüğünü gösteriyor. Gayrimenkul ve inşaat sektöründe yabancı yatırımcı oranı, ekonomimize olan güvenin artmasıyla, giderek artış gösteriyor. Yabancı yatırımcı oranındaki artış, bunun çok açık bir göstergesi niteliğinde…2018'in eylül ayında başlayan artış eğilimi, dinamik olarak ilerliyor. Özellikle Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki yatırımcıların sektörümüze yönelik talepleri, dinamik bir şekilde ilerliyor. Bunu projelerimize yönelik talepte çok net görüyoruz. Yabancı yatırımcı projelerde bitmiş veya bitmeye yakın, hem kazançlı yatırım hem de prestij unsurlarını aynı anda görmek istiyor. Bu özelliklere sahip olan projeler de talepte ilk sırada yer alıyor.

Ahmad Ghassan Altınawı/ Masar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

"Yabancı yatırımcı talebi, sektöre yeni aktörler kazandıracak"

Gayrimenkul ve inşaat sektöründe yabancı yatırımcı oranındaki artış, memnuniyet verici bir şekilde, dinamik bir tablo sunuyor. Türkiye tarihinde en yüksek oranları görüyoruz. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden bu yılın ilk 5 ayına kadar geçen süre içerisinde çok büyük bir aşama kat edildi. TÜİK'in açıkladığı mayıs satış rakamlarında bir önceki yılın aynı ayına göre oluşan yüzde 62.5'lik artış, bunun bir göstergesini oluşturuyor. Bu durum, sektöre yeni aktörlerin giriş yapmasını da destekliyor. Artış, iç piyasada zaman zaman yaşanan durgunlukların çözümü noktasında ciddi bir katkı sağlıyor. 35 yıldan bu yana, İspanya'dan başlayarak Mısır ve Suudi Arabistan'a uzanan bir coğrafyada çok sayıda projeye imza atan bir şirket olarak edindiğimiz bu köklü deneyimle biz de rotamızı Türk gayrimenkul ve inşaat sektörüne çevirdik. Kendi öz kaynaklarımızdan oluşan finansal gücümüzle Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldık. Tüm know how ve finansal olanaklarımızı Türkiye için seferber edeceğiz. Bu kararı almamızda gayrimenkul ve inşaat sektörünün yükselen gücünün katkısı çok büyük.. Biz de bu güçten yola çıkarak markalaşma çalışmalarımızı hızla olgunlaştırdık. Bu girişimimizle, pazara yeni aktörlerin giriş yapması açısından, parmakla gösterileceğimize inanıyoruz.

İhsan Çulhalık/ İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı:

"Yabancıya satış, yılın 2'nci çeyreğinde de artışa geçecek"

Konut satışlarında yabancı yatırımcı oranındaki artış sürüyor. TÜİK'in açıkladığı mayıs satış rakamlarına göre, yabancılara yapılan konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yaşanan yüzde 62.5'lik artış, ilk çeyrekteki hareketliliğin yılın 2'nci çeyreğinde de süreceğinin sinyalini veriyor. Yatırımcıların finansman ihtiyacını kolaylaştıran yeni düzenlemelerle sektörümüze yatırım daha cazip hale geldi. İnsay Yapı olarak özellikle yurt dışından, gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Bu talep karşısında gurbetçilere yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Projelerimizde gurbetçilerin satın alma hareketini destekleyen farklı çözüm olanakları ve kampanyalar sunuyoruz.