İNŞAAT PROJELERİNE EL KOYAN SUÇ ÇETESİNİN AVUKATA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 'daki inşaat projelerine silah zoruyla el koyan ve ardından sahte evraklarla satışını yapan bir suç çetesine dün İstanbul'un 10 ilçesi ile Mersin ve Muğla 'da operasyon düzenlemiş ve 48 şüpheli gözaltına alınmıştı. Suç çetesinin el koyduğu 2 bin dairelik inşaat projesinin mağdurlarının avukatına silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki inşaat firmalarına ait projeleri tehdit ile gasp eden bir suç çetesine yönelik dün sabah erken saatlerde İstanbul'da Küçükçekmece, Esenyurt, Bakırköy, Kadıköy, Maltepe, Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca, Sarıyer, Şişli ve Kağıthane ile Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Gerçekleştirilen baskınlarda suç çetesi lideri M.A.'nın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli gözaltına alınmıştı. Baskın yapılan ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 13 silah, bin 866 mermi, çelik yelek ve çok sayıda evrak ele geçirilmişti.

AVUKATA SİLAHLI SALDIRI

Suç çetesi üyelerinin beş ay önce Bakırköy'de otomobili ile seyir halinde olan avukat Erzat Ç.'ye yönelik motosikletle silahlı saldırı düzenledikleri ortaya çıktı. Erzat Ç.'nin 4 Ekim 2019 günü takip ettiği bir davayı kazanmasının ardından silahlı saldırıya uğradığı ve bu saldırıdan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Avukat Erzat Ç.'nin 2 bin konutluk bir projenin çok sayıda mağdurunun avukatlığını yaptığı bildirildi.

Organize polisi, çetenin 4 Ekim 2019 günü Bakırköy'de Erzat Ç.'ye silahlı saldırı düzenlemesinin ardından çalışma başlattı. Olayın ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, motosikletli saldırganların kimlikleri tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheliler yaklaşık 2 hafta önce gözaltına alındı. Ardından emniyette çapraz sorguya alınan şüpheliler saldırıda tetikçi olduklarını itiraf ettiler. Gelen itirafların ardından soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, şüphelilerin verdiği bilgiler ışığında teknik ve fiziki takip başlattı. Emniyet ekipleri çalışmalarının ardından suç çetesi lideri M.A. ile 47 şüpheliye ulaştı. Dün düzenlenen operasyonla 48 şüpheli gözaltına alındı.

MAĞDURLARIN AVUKATLIĞINI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bakırköy'de silahlı saldırının hedefi olan avukat Erzat Ç.'nin Esenyurt'taki 2 bin dairelik projeden ev satın alan ve mağdur olan çok sayıda kişinin avukatlığını yaptığı öğrenildi. Suç çetesi üyelerinin kendilerinden şikayetçi olan kişileri şikayetlerini geri çekmeleri için tehdit ettikleri bildirildi. Suç çetesi üyelerinin şikayetlerini geri çekmeyen mağdurları darp ettikleri belirlenirken, Erzat Ç.'nin davanın avukatlığını yapmaması için tehdit edildiği ve silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Dün gerçekleştirilen operasyonun İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki inşaat projelerine gasp eden 48 şüpheliye yönelik gerçekleştiği belirtildi. Zorla el koydukları inşaat projelerinin gerçek sahipleri hakkını hukuki yollarla aramaya çalıştıklarında ise çete üyelerinin silahlı saldırı düzenlediği ve mağdur olan kişileri korkuttukları öğrenildi. Suç çetesinin yağma, silahlı yaralama, rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve tehdit gibi çeşitli suçlara karıştığı belirlendi.

Gözaltına alınan 48 şüphelinin Vatan Caddesi 'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon hazırlığı

-Operasyon anı

-Şüphelilerin yakalanması

-Yapılan aramalar

-Silahların ele geçirilmesi

-Detaylar

- İstanbul