İNŞAAT PROJELERİNE SİLAH ZORUYLA EL KOYAN ÇETE OPERASYONU; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İNŞAAT PROJELERİNE SİLAH ZORUYLA EL KOYAN ÇETE OPERASYONU; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

İNŞAAT PROJELERİNE SİLAH ZORUYLA EL KOYAN ÇETE OPERASYONU; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

7 saat önce

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yeni yapılmış binalara silah zoruyla el koyan ve ardından sahte evraklarla satışını yapan bir suç çetesine İstanbul'un 10 ilçesi ile Mersin ve Muğla'da 3 Mart günü operasyon düzenlemiş ve 49 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yeni yapılmış binalara silah zoruyla el koyan ve ardından sahte evraklarla satışını yapan bir suç çetesine İstanbul'un 10 ilçesi ile Mersin ve Muğla'da 3 Mart günü operasyon düzenlemiş ve 49 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın liderliğini yaptığı bir suç çetesinin başta Esenyurt olmak üzere İstanbul'daki bazı ilçelerde yapılmakta olan inşaat projelerini gasp ederek ele geçirdiği bilgisini edinerek çalışma başlattı. İnşaat projelerini ele geçirdikten sonra çetenin sahte belgeler düzenleyerek gasp ettikleri bu inşaat projelerini kendileri ait gibi göstererek sattıkları tespit edilmişti. Zorla el koydukları inşaat projelerinin gerçek sahipleri hakkını hukuki yollarla aramaya çalıştıklarında ise çetenin silahlı saldırı düzenledikleri ve korkuttukları öğrenilmişti.

M.A.'nın liderliğini yaptığı suç çetesinin yağma, silahlı yaralama, rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve tehdit gibi çeşitli suçlara karıştığı belirlenmiş ve çalışmalarını tamamlayan organize polisi tarafından 3 Mart günü İstanbul'un Esenyurt, Küçükçekmece, Bakırköy, Kadıköy, Maltepe, Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca, Sarıyer, Şişli, Kağıthane ilçeleri ile Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Gerçekleştirilen operasyonlarda içlerinde M.A. ile birlikte suç çetesinin üyeleri ve çeteye yardım eden kamu görevlilerinin bulunduğu 49 şüpheli yakalanmıştı. Baskın yapılan ev ve işyerlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 13 silah, bin 866 mermi, çelik yelek ve çok sayıda evrak ele geçirilmişti.

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

İNŞAAT PROJELERİNE SİLAH ZORUYLA EL KOYAN ÇETE OPERASYONU; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
19:06 Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
19:05 İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı
19:02 TUNCELİ Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 66'ncı gün
18:59 BM Özel Raportörü Callamard'dan "Kaşıkçı cinayeti" açıklaması
18:59 AMASYA Minibüs yağmur suyu kanalına devrildi: 2 ölü, 7 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:11:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İNŞAAT PROJELERİNE SİLAH ZORUYLA EL KOYAN ÇETE OPERASYONU; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]