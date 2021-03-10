İnşaat projelerinin maketleriyle "katma değerli" ihracat yapıyorlar

Bursa'da faaliyet gösteren firmada, inşaat projeleri ile tarihi bina, müze ve anıt eserlerin restorasyon aşamasına ilişkin hazırlanan maketler, "katma değerli ürün" olarak satılıyor.

Yurt içi ve yurt dışından gelen talepler doğrultusunda önce dijital ortamda şekillenen projelerin parçaları, CNC işleme, lazer kesme ve 3 boyutlu yazıcı yöntemiyle hazırlanıyor. Titizlikle birleştirilen parçaların ardından eserlerin küçültülmüş hali ortaya çıkıyor.

Projelerin peyzaj ve bahçe dekorasyonuna kadar tüm detayları aslını yansıtacak şekilde yapılıyor. En küçük detayların canlandırıldığı, milimetrik ölçümlerle yapılan maketler, projenin aslına ilişkin hayal kurmayı kolaylaştırıyor.

İnşaatların satış ofislerinde sergilenen, tarihi binaların, müzelerin ve anıt eserlerin restorasyon aşamalarında yapılan maketler dikkati çekiyor.

Firma tarafından Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen maketler, yurt dışına da satılarak Türkiye'nin ihracat gamına farklı bir ürün olarak ekleniyor.

"İnşaat firmalarının satış ofislerinde yüzlerce maketimiz var"

3D Maket firmasının sahibi Nedim Yılmaz, AA muhabirine, maketin yanı sıra tarihi eserlerin minyatürlerini de yaptıklarını söyledi.

Tarihin ilk mesleklerinden sayılabilecek maketçilik ve minyatürcülüğün son dönemde endüstriyelleştiğini belirten Yılmaz, konut projelerinde, mimari tasarımlarda, müzelerde tanıtım amacıyla maket üretilmeye başlandığını anlattı.

Yılmaz, 2009'da Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gördüğü sırada 3 boyutlu yazıcılara ilişkin bir çalışmada yer aldığı bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Bu 3 boyutlu yazıcıları iş hayatında nasıl kullanabiliriz diye düşünmeye başladık. 3 boyutlu yazıcıdan direkt modeli alıp boyayıp, birleştirerek inşaat şirketlerine maket yapma fikri aklımıza geldi. O zaman başladık, 11 yıldır devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki kapalı ve açık alanlardaki müzeler ile inşaat firmalarının satış ofislerinde yüzlerce maketimiz var. Tarihi eserlerin maketlerinin yapımı konusunda da uzmanlaşan firmamız Topkapı Sarayı'nın tamamını tüm özellikleriyle 1/150 ölçeğinde yapan ilk firma olmuştur."

"Katma değerli bir ürün ihraç ediyoruz"

Sektörün Türkiye'deki büyük ölçekli firmalarından biri olduklarını dile getiren Yılmaz, 14 kişilik ekiple çalıştıklarını aktardı.

Tacikistan, Azerbaycan, Kazakistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya'ya maket gönderdiklerini kaydeden Yılmaz, "Bu sektör, emek yoğun bir iş olduğu için katma değeri yüksek bir iş alanı. İhraç olan bir makineyi baz aldığımızda makinenin kilogram başı ihracat bedeliyle, maketin kilogram başı ihracat bedeli arasında 15 kat fark var. 15 kat daha fazla katma değerli bir ürünü ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Mesleğin çok değerli olduğunu ancak inceliklerinden dolayı isteyen herkesin üstesinden gelemediğini belirten Yılmaz, Türkiye'deki bazı kamu kurumlarının müze çalışmalarında görev aldıklarını, farklı yapı türleri ve alanlarının da maketlerini yaparak yerlerine teslim ettiklerini bildirdi.

Teknik anlamda köprü gibi yapıların maketlerini de ürettiklerine değinen Yılmaz, "İşimizi seviyoruz. Yeri geliyor ufacık bir parçayı birleştirmek için saatlerimizi harcıyoruz. Maddiyattan öte bu işi sevmeyen biri yapamaz." dedi.

Nedim Yılmaz, gelecekte tamamen robot yardımıyla maket ve minyatür yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.