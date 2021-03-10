İnşaat projelerinin maketleriyle "katma değerli" ihracat yapıyorlar - Son Dakika

İnşaat projelerinin maketleriyle "katma değerli" ihracat yapıyorlar

10.03.2021 11:09
İnşaat projelerinin maketleriyle

Bursa'da faaliyet gösteren firmada, inşaat projeleri ile tarihi bina, müze ve anıt eserlerin restorasyon aşamasına ilişkin hazırlanan maketler, "katma değerli ürün" olarak satılıyor.

Bursa'da faaliyet gösteren firmada, inşaat projeleri ile tarihi bina, müze ve anıt eserlerin restorasyon aşamasına ilişkin hazırlanan maketler, "katma değerli ürün" olarak satılıyor.

Yurt içi ve yurt dışından gelen talepler doğrultusunda önce dijital ortamda şekillenen projelerin parçaları, CNC işleme, lazer kesme ve 3 boyutlu yazıcı yöntemiyle hazırlanıyor. Titizlikle birleştirilen parçaların ardından eserlerin küçültülmüş hali ortaya çıkıyor.

Projelerin peyzaj ve bahçe dekorasyonuna kadar tüm detayları aslını yansıtacak şekilde yapılıyor. En küçük detayların canlandırıldığı, milimetrik ölçümlerle yapılan maketler, projenin aslına ilişkin hayal kurmayı kolaylaştırıyor.

İnşaatların satış ofislerinde sergilenen, tarihi binaların, müzelerin ve anıt eserlerin restorasyon aşamalarında yapılan maketler dikkati çekiyor.

Firma tarafından Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen maketler, yurt dışına da satılarak Türkiye'nin ihracat gamına farklı bir ürün olarak ekleniyor.

"İnşaat firmalarının satış ofislerinde yüzlerce maketimiz var"

3D Maket firmasının sahibi Nedim Yılmaz, AA muhabirine, maketin yanı sıra tarihi eserlerin minyatürlerini de yaptıklarını söyledi.

Tarihin ilk mesleklerinden sayılabilecek maketçilik ve minyatürcülüğün son dönemde endüstriyelleştiğini belirten Yılmaz, konut projelerinde, mimari tasarımlarda, müzelerde tanıtım amacıyla maket üretilmeye başlandığını anlattı.

Yılmaz, 2009'da Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gördüğü sırada 3 boyutlu yazıcılara ilişkin bir çalışmada yer aldığı bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Bu 3 boyutlu yazıcıları iş hayatında nasıl kullanabiliriz diye düşünmeye başladık. 3 boyutlu yazıcıdan direkt modeli alıp boyayıp, birleştirerek inşaat şirketlerine maket yapma fikri aklımıza geldi. O zaman başladık, 11 yıldır devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki kapalı ve açık alanlardaki müzeler ile inşaat firmalarının satış ofislerinde yüzlerce maketimiz var. Tarihi eserlerin maketlerinin yapımı konusunda da uzmanlaşan firmamız Topkapı Sarayı'nın tamamını tüm özellikleriyle 1/150 ölçeğinde yapan ilk firma olmuştur."

"Katma değerli bir ürün ihraç ediyoruz"

Sektörün Türkiye'deki büyük ölçekli firmalarından biri olduklarını dile getiren Yılmaz, 14 kişilik ekiple çalıştıklarını aktardı.

Tacikistan, Azerbaycan, Kazakistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya'ya maket gönderdiklerini kaydeden Yılmaz, "Bu sektör, emek yoğun bir iş olduğu için katma değeri yüksek bir iş alanı. İhraç olan bir makineyi baz aldığımızda makinenin kilogram başı ihracat bedeliyle, maketin kilogram başı ihracat bedeli arasında 15 kat fark var. 15 kat daha fazla katma değerli bir ürünü ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Mesleğin çok değerli olduğunu ancak inceliklerinden dolayı isteyen herkesin üstesinden gelemediğini belirten Yılmaz, Türkiye'deki bazı kamu kurumlarının müze çalışmalarında görev aldıklarını, farklı yapı türleri ve alanlarının da maketlerini yaparak yerlerine teslim ettiklerini bildirdi.

Teknik anlamda köprü gibi yapıların maketlerini de ürettiklerine değinen Yılmaz, "İşimizi seviyoruz. Yeri geliyor ufacık bir parçayı birleştirmek için saatlerimizi harcıyoruz. Maddiyattan öte bu işi sevmeyen biri yapamaz." dedi.

Nedim Yılmaz, gelecekte tamamen robot yardımıyla maket ve minyatür yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Türkiye, İhracat, İnşaat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İnşaat projelerinin maketleriyle 'katma değerli' ihracat yapıyorlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Porto maçında Ronaldo'nun yaptığı hataya sert eleştiri: Arkasını dönmesi affedilemez Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın ayrılık iddialarını yalanladı Mostafa Mohamed'den Zamalek'e transfer telefonu: Crystal Palace teklif yaptı mı? 22 yaşındaki genç "Acınızı paylaşmayacağım" yazılı mesaj paylaşıp kendini kemerle astı Sevilla'ya 2 gol atan Erling Haaland, aynı maçta 4 rekor birden kırdı Müge Anlı'da ilginç bir olay! Miraç Kandili kutlanırken Sevgililer Günü görselleri konuldu MEB, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren program üzerinde çalışıyor! Okullar bütün yaz açık olacak Juventus Şampiyonlar Ligi'nden elendi, Merih Demiral eleştirilerin hedefi oldu
Antalya'da 20 dekar alana passiflora meyvesi eken çiftçi, 3 milyon lira kazanacak Antalya'da 20 dekar alana passiflora meyvesi eken çiftçi, 3 milyon lira kazanacak         
11:18
Sıfır kilometre aracın şanzımanı hatalı çıktı, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldı Sıfır kilometre aracın şanzımanı hatalı çıktı, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldı         
11:10
Acemi hırsızlar ev sahiplerine yakalanınca dayaktan kurtulamadı Acemi hırsızlar ev sahiplerine yakalanınca dayaktan kurtulamadı         
10:50
Papa pulunda harita skandalı! Birçok kentimiz sözde Kürdistan sınırlarına dahil edildi Papa pulunda harita skandalı! Birçok kentimiz sözde Kürdistan sınırlarına dahil edildi         
10:30
Cep telefonlarına gelen 'jigolo olmak ister misiniz?' mesajına tıklayan 21 kişi toplamda 200 bin lira dolandırıldı Cep telefonlarına gelen 'jigolo olmak ister misiniz?' mesajına tıklayan 21 kişi toplamda 200 bin lira dolandırıldı         
10:19
Yerli hava savunma sistemi SUNGUR'a talep yağıyor! Türkiye izin verirse dost ülkelere satılacak Yerli hava savunma sistemi SUNGUR'a talep yağıyor! Türkiye izin verirse dost ülkelere satılacak         
10:15
17 yaşındaki genç kız, hastanede su şişesiyle sağlık çalışanını böyle darp etti 17 yaşındaki genç kız, hastanede su şişesiyle sağlık çalışanını böyle darp etti         
10:05
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Son Dakika! Öğrenci ve işçileri taşıyan servis uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü 27 yaralı Son Dakika! Öğrenci ve işçileri taşıyan servis uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü 27 yaralı         
09:29
Damdan düşerek yaşamını yitiren hamile kadının 8 aylık bebeği hayata döndürüldü Damdan düşerek yaşamını yitiren hamile kadının 8 aylık bebeği hayata döndürüldü         
09:16
Kuyumculardan evlenecek çiftlere 'Suriye altını' uyarısı: Ciddi fiyat farkı var Kuyumculardan evlenecek çiftlere 'Suriye altını' uyarısı: Ciddi fiyat farkı var         
08:13
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi         
00:25
Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda edecek Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda edecek         
23:13
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı 16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı         
18:26
Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti         
17:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 11:23:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaat projelerinin maketleriyle "katma değerli" ihracat yapıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei