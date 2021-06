İnşaat sektörü çözüm bekliyor - Son Dakika

ESMİAD AR-GE Komisyonu Başkanı Ayberk Kırçın, Otopark Kanunu ile ilgili yaşanan sıkıntıları dile getirerek çözüm talep ettiklerini belirtti.

Başkan Kırçın, inşaat sektörünün çeşitli mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilişkisi ve yoğun işgücü kullanımıyla ekonomik ve sosyal yapı içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Sektörün, kendisine bağlı 200'den fazla alt sektörün harekete geçirdiğini anlatan Kırçın, "Bu bakımdan ülkemizde 'lokomotif sektör' olma gibi bir özelliğe de sahiptir. Pandemi sürecinin sonuna doğru geldiğimiz şu günlerde inşaat sektöründeki hareketlilikte bizler içinde sevindirici olmuştur. Fakat toplamda 9 kez ertelenen otopark kanunu 31 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamında, yürürlüğe giren yönetmelikte ticari, konut + ticari veya konut imar planına sahip bütün parsellerde otopark yapılma zorunluluğu getirilip 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80 metrekare ile 120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120 metrekare ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 otopark yeri ayrılmasına karar verilmiştir. Baktığımızda otopark kirliliği için olumlu bir yasa gibi görünen bu karar birçok inşaat firmasını çıkmaza sokmuştur. İstenilen şartlarda daha öncesinde işyeri yapılmış cadde ve sokaklarda yeni iş yerleri alma şansı kalmamıştır. Eski yerleşkelerde bulunan birçok parsel istenilen şartları sağlamamaktadır. Bundan dolayı işyeri, dükkan yapılamamaktadır. Yönetmelikte belediyelerin otopark alanları tahsis etmesi isteniliyor. Bu yola gidildiği takdirde ise afaki otopark ücretleri çıkıyor. Araç başı 6 bin 800 TL den dört taksit halinde ücret talep ediliyor. 15 araçlık bir yerde çıkacak otopark ücretini siz düşünün. Ayrıca birçok belediyenin şu an böyle bir otopark yapmak için yeri bulunmamaktadır. Müteahhitlerimiz inşaat alanlarında işyeri olarak düşündükleri bölgeyi otopark ile doldurduklarında bunun finans kısmını nasıl kapatacaklardır? Bu durum ileriki süreçte gelişen semtlerimizde halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet nasıl götürülecektir? Madem otopark zorunluluğu bu kadar önemli bir konuydu imar affı ile mevcutta otopark olan birçok yerin işyeri yapılmasına neden izin verildi. Bu düzenleme için uygun bir alt yapı şuan mevcut değildir. Çözüm olarak uzun vadeli bir erteleme olabilir o süreçte şartları olgunlaştırma veya düzenlemenin müteahhitleri bu çıkmazdan çıkaracak şekilde yeniden düzenleme getirilmelidir. Devletimizin bu konu üzerine en kısa sürede eğilip çözüm odaklı bir çalışma yapmasını temenni ediyoruz. Aksi halde şu günlerde hareketlenen inşaat sektörü çözümü olmayan bir dar boğazın içinde kalacaktır." - ESKİŞEHİR