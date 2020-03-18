İnşaat sektörü "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden memnun - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İnşaat sektörü 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinden memnun - Son Dakika Ekonomi

İnşaat sektörü "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden memnun

6 saat önce

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, Ekonomik İstikrar Kalkanı olarak adlandırılan paket ile ayrılacak 100 milyar liralık kaynağın süreçten etkilenen öncelikli sektörler başta olmak üzere iş dünyasını rahatlatacağını ifade etti.

İnşaat sektörü

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, Ekonomik İstikrar Kalkanı olarak adlandırılan paket ile ayrılacak 100 milyar liralık kaynağın süreçten etkilenen öncelikli sektörler başta olmak üzere iş dünyasını rahatlatacağını ifade etti.

Koloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin söz konusu virüsle ortaya çıkan süreci bugüne kadar başarıyla yürüttüğünü belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer bakanlıkların koordinasyon içerisinde aldıkları önlemlerin tüm dünyaya rol model olduğuna işaret eden Koloğlu, gecesini gündüzüne katıp çalışan tüm bakanlık personeline ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Koloğlu, yeni tip koronavirüsün halk sağlığına yönelik risklerinin yanında hayatın olağan akışının bir parçası olan ekonomiyi de etkilediğini işaret ederek "2020 yılının ilk yarısının dünya ekonomileri için kayıp bir dönem olarak geçme olasılığı yüksektir. Küresel ekonomi açısından nakit akışlarının yavaşladığı, salgının tüm dünya için ağır faturalara yol açabileceği yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Ekonomiye dönük alınacak tedbirler ve destek paketleri bu süreçte büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tip koronavirüsün ekonomik etkilerini en aza indirmek için hayata geçirilecek destek adımlarını çok değerli bulduklarını ifade eden Koloğlu, şunları kaydetti:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı olarak adlandırılan paket ile ayrılacak 100 milyar liralık kaynak süreçten etkilenen öncelikli sektörler başta olmak üzere iş dünyasını rahatlatacaktır. İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler bu süreçte her zamankinden daha değerlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdamın muhafazası konusundaki vurgusu da çok önemlidir. Koronavirüsle mücadele kamu, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olarak topyekun yürütmemiz gereken bir mücadeledir."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:40 Kaynak: AA

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