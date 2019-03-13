“İnşaat sektörü için 2019 toparlanma yılı olacak”
1 saat önce
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., bayileri ve yapı sektörü içinde yer alan müşterileri ile 2018 yılını değerlendirmek ve 2019 yılı hedeflerini belirlemek için geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.
Bursa Çimento Fabrikası
A.Ş., bayileri ve yapı sektörü içinde yer alan müşterileri ile 2018 yılını değerlendirmek ve 2019 yılı hedeflerini belirlemek için geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:30
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