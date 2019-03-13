Son Dakika Haberleri: “İnşaat sektörü için 2019 toparlanma yılı olacak”

“İnşaat sektörü için 2019 toparlanma yılı olacak”

1 saat önce

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., bayileri ve yapı sektörü içinde yer alan müşterileri ile 2018 yılını değerlendirmek ve 2019 yılı hedeflerini belirlemek için geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.

“İnşaat sektörü için 2019 toparlanma yılı olacak”, System.String[]
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., bayileri ve yapı sektörü içinde yer alan müşterileri ile 2018 yılını değerlendirmek ve 2019 yılı hedeflerini belirlemek için geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:30 

Bursa Çimento Fabrikası, Ekonomi
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