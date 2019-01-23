Son Dakika Haberleri: İnşaat sektörü kırılgan: Teşvikler ve kampanyalar yeterli olmadı

İnşaat sektörü kırılgan: Teşvikler ve kampanyalar yeterli olmadı

29 dakika önce

2018'de daralmaya devam eden inşaat sektöründe son dört yıldır büyüme ivmesi yavaşlarken, GSYH'dan aldığı pay küçülüyor.

İnşaat sektörü kırılgan: Teşvikler ve kampanyalar yeterli olmadı, System.String[]
2018'de daralmaya devam eden inşaat sektöründe son dört yıldır büyüme ivmesi yavaşlarken, GSYH'dan aldığı pay küçülüyor. Yaşanan daralma sebebiyle inşaat sektörünün genel istihdam içindeki payı da düştü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:27 

Ekonomi
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