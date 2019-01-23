İnşaat sektörü kırılgan: Teşvikler ve kampanyalar yeterli olmadı

2018'de daralmaya devam eden inşaat sektöründe son dört yıldır büyüme ivmesi yavaşlarken, GSYH'dan aldığı pay küçülüyor.

2018'de daralmaya devam eden inşaat sektöründe son dört yıldır büyüme ivmesi yavaşlarken, GSYH'dan aldığı pay küçülüyor. Yaşanan daralma sebebiyle inşaat sektörünün genel istihdam içindeki payı da düştü.

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