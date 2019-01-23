İnşaat sektörü kırılgan: Teşvikler ve kampanyalar yeterli olmadı
29 dakika önce
2018'de daralmaya devam eden inşaat sektöründe son dört yıldır büyüme ivmesi yavaşlarken, GSYH'dan aldığı pay küçülüyor.
2018'de daralmaya devam eden inşaat sektöründe son dört yıldır büyüme ivmesi yavaşlarken, GSYH'dan aldığı pay küçülüyor. Yaşanan daralma sebebiyle inşaat sektörünün genel istihdam içindeki payı da düştü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:27
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