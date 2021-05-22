İnşaat sektörü, malzemelerdeki fiyat artışından şikayetçi - Son Dakika

İnşaat sektörü, malzemelerdeki fiyat artışından şikayetçi

22.05.2021 17:48
İnşaat sektörü, malzemelerdeki fiyat artışından şikayetçi, System.String[]

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı İsmail Kahraman, sektörün sıkıntılı bir dönem geçirdiğini söyledi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı İsmail Kahraman, sektörün sıkıntılı bir dönem geçirdiğini söyledi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı İsmail Kahraman, İnşaat malzemelerindeki fiyat artışı nedeniyle inşaat sektörünün zor zamanlar geçirdiğini belirtti. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in talimatıyla, İnşaat Komitesi olarak 2020 ve 2021 yılı arasındaki fiyat farklarını ortaya çıkarmak için bir çalışma başlattıklarını da ifade eden Kahraman, bazı kalemlerde yüzde 145 varan zamlarla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

İsmail Kahraman, "Arkadaşlarımız detaylı bir araştırma yaparak çalışmaları tamamladı. Başta demir ve çimento olmak üzere tüm inşaat malzemelerine büyük zamlar geldiğini, bazı kalemlerde yüzde 145 varan zamlarla karşı karşıya kaldığımızı gördük. Böyle bir durumda proje üretmek mümkün değildir. Bu zamlarla proje üretilse dahi vatandaşa yüzde 100 zam olarak yansıyacaktır. 500 bin TL'ye satılan bir daire bundan sonra 1 milyon 250 bin TL'ye satılacaktır. Bu fiyat artışları kaçınılmazdır" dedi.

TİCARET BAKANLIĞINA İLETİLECEK

Süreç hakkında bilgi veren İsmail Kahraman, "İzmir Ticaret Odası ve Müteahhitler Federasyonu olarak yapmış olduğumuz araştırmayı İzmir milletvekili Sayın Necip Nasır'a bir dosya olarak takdim ettik. Kendisi dosyayı yakından takip etmektedir. İlgili bakanlıklarla görüşeceğini ifade etmiştir. Ayrıca Federasyonumuz hazırladığı dosyayı bağlı olduğu konfederasyona da iletti. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonumuz da Ticaret Bakanı sayın Mehmet Muş'a bizzat iletecek. Ülkemizin lokomotif sektörlerin başında gelen, istihdama büyük katkı sağlayan, ekonomimizin can damarı olan sektörlerin başında gelen inşaat sektörünü sekteye uğratmak, fırsatçılık yapmak, ülkemize büyük zarar verecektir. Hükümetimiz ve ilgili bakanlıklarımızdan bu anlamda gerekli önlemleri almasını talep ediyoruz" diye konuştu.

MÜTEAHHİT YA ZARAR EDECEK YA DA PROJEYİ YARIM BIRAKACAK

İzmir depreminden sonra hızlanan kentsel dönüşüm çalışmalarının da maliyetlerdeki artışlardan olumsuz etkileneceğini dile getiren Kahraman sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İzmir'de özellikle depremden sonra hasar gören binaların dönüşümü ile alakalı yapılan Kentsel dönüşüm çalışmaları bu zamlardan olumsuz etkilenecektir. Örnek verecek olursak, altı ay önce kentsel dönüşüm amacıyla bina yenileme işine giren bir müteahhitin para kazanması mümkün değildir. Hatta bırakın para kazanmayı ya inşaattan zarar edecek veya işi yarım bırakmak zorunda kalacaktır."

'HAMMADDEDEN KAYNAKLI' BAHANESİNDEN VAZGEÇİN

İnşaat malzemecileri sanayicilerinin fiyat artışlarına bahane ürettiklerini belirten İsmail Kahraman, "Fiyat artışının hammadde girişindeki aşırı fiyat artışları kaynaklı olduğu bahanesinden herkes vazgeçmelidir. Kısmen ihracatını artıran firmalar iç piyasaya ürün sunmakta keyfi davranarak fiyat bu hammaddeye zam geldi bahanesiyle iç piyasayı üretim yapmakta zorlamaktadır. İhracatı bizler de destekliyoruz ancak sorun şu ki ihraç edilen ürünler tamamıyla hammadde niteliğindedir. Yani sunta, MDF, demir profil gibi ürünler iç piyasada işlendiğinde İhracatta önemli katkı sağlayacak, katma değeri yüksek mamul haline gelecektir. İç piyasada istihdama katkı sağladığı gibi, iç pazarda ekonominin çarklarını döndürecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İnşaat sektörü, malzemelerdeki fiyat artışından şikayetçi

İsmail Kahraman, Ticaret, İnşaat, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnşaat sektörü, malzemelerdeki fiyat artışından şikayetçi - Son Dakika Ekonomi


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