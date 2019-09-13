İnşaat sektörü, mimar ve mühendisler Osmaneli'nde buluştu

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası İnşaat Grubu tarafından organize edilen kahvaltıda Osmaneli'nde faaliyet gösteren inşaat sektörü, mimar ve mühendisler bir araya geldi.



Osmaneli Belediyesi Prof Dr Yunus Söylet İçmeler Tesislerinde Osmaneli'nde inşaat faaliyetlerinde bulunan şirketlerimizin yöneticileri, inşaat ile ilgili mühendis, mimarlar bir araya geldi. Toplantıya Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, Bilecik TSO Meclis üyeleri ve meslek grupları, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Toplantıda inşaat ile ilgili konular görüşülerek, değerlendirilirken, ilçenin turizmde artık yükselişe geçmesi hedeflendi. Yeni dubleks konutlara, sitelere ihtiyacı doğurduğu ve bu alanda yatırımların artması gerektiği ifade edildi.



Kahvaltı katılımcıların konuşması ile son buldu. - BİLECİK