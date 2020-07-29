İnşaat sektörü uygun arsa bulmakta zorluklar yaşıyor

Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Başkanı Adem Bulut, yeni konut üretimi için müteahhitlerin arsa bulma konusunda büyük zorluklar yaşadığını söyledi.

KOMÜT Başkanı Adem Bulut yaptığı açıklamada, Türkiye'de ekonominin lokomotif sektörlerinden inşaat sektörünün pandemi döneminin oluşturduğu durağanlığı üzerinden atmaya başladığını, hükümetin konut stoklarının erimesine büyük katkısı olan kredi ve ödeme kolaylıklarıyla ilgili uygulamasının sektörü rahatlattığını, ev sahibi olmak isteyenlerin kampanyalı satışlara büyük ilgi gösterdiğini hatırlattı. Bu sayede inşaat ve emlak sektörlerinde de önemli bir canlılık yaşandığını ifade eden Bulut, "Ekonomide ve sektörde yaşanan bu hareketliliğin devam etmesi için yeni konut üretiminin de başlaması gerekmektedir. Müteahhitlerimiz yeni yaşam alanları üretmek için gerekli girişimleri yapacak durumdadır ancak arsa bulma konusunda büyük zorluklar yaşanmaktadır. Arsa maliyetlerinin çok yüksek olması ve yeterince arsa bulunamaması sektörde oluşan canlılığın devam etmesini engellemektedir. Bu anlamda yerel yönetimlere görev düşmektedir. Mevcut imarlı arsalar özellikle site tarzı yaşam alanlarının olduğu konut üretimine uygun değildir. Bu nedenle yerel yönetimlerimizin gerek yeni arsa üretimi, gerekse bu arsaların imar uygulamaları konusunda tüketicilerin taleplerine uygun düzenlemeler yapması gerekmektedir" dedi.

KOMÜT Başkanı Bulut, inşaat sektörünün canlılığının devam etmesi ve konut satışlarındaki arzulanan düzeye ulaşılması için belediyelerin gerekli hassasiyeti göstereceğine inandıklarını dile getirerek, inşaat sektörü, müteahhit meslektaşları ve Konya Müteahhitler Birliği olarak ekonomiye katkı sağlamak için üzerlerine düşen görevi yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KONYA