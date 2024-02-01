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İnşaat sektöründe eleman krizi: Günlük 2 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar - Son Dakika
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Emlak

İnşaat sektöründe eleman krizi: Günlük 2 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar

İnşaat sektöründe eleman krizi: Günlük 2 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar

İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.

01.02.2024 17:36
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Depremlerin etkisiyle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde işçi bulmak noktasın sıkıntı giderek artıyor. Kalifiye eleman bulamayan işverenler, çırakların işi öğrenmeden usta olduğunu belirtti. İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, günlüğü 2 bin liraya işçi bulamadıklarını söyledi.

AYİDER Başkanı Hakan Şişik, inşaat sektöründe mavi yakalılar konusunda yaşanan sorunu anlattı. Bu problemin nedeninin son 15 yıla dayandığını ve son yıllarda usta-çırak ilişkisinde daha büyük kopukluklar yaşandığını aktaran Şişik, "Eleman sıkıntısı nedeniyle çıraklar daha işin inceliklerini öğrenmeden usta konumuna geliyor. Türk inşaat firmalarının yurt dışında birçok projesi var. Pandemi döneminden sonra bu firmalar kalifiye elemanları yurt dışına götürdü. Bunun sonucunda sektörde bir sıkıntı baş gösterdi. Son dönemde yaşanan enflasyonist ortam da sorunu tetikleyince kalifiyeli eleman bulma noktasında bir açık ortaya çıktı." dedi.

GÜNLÜĞÜ 2 BİN LİRAYA ÇALIŞACAK İŞÇİ BULAMIYORLAR

Şişik, bu soruna paralel olarak, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinden sonra birçok inşaat firmasının deprem bölgesinde faaliyette bulunduğuna ve büyükşehirlerdeki işçilerin buraya yöneldiğine dikkati çekti. Bu durumu fırsata çevirmeye kalkanların da olduğunu vurgulayan Şişik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Müteahhidin en büyük sorunu zaman. Zamanla yarıştığı için bir kalfa, sıvacı ya da boyacı ihtiyacı olduğunda, eleman bulmakta sıkıntı yaşadığında, rayicin üzerinde ücret ödemek zorunda kalıyor. Piyasadaki meslektaşlarımızdan duyuyoruz; günlüğü 2 bin liraya işçi zor bulunuyor. Bu dönem vinç operatörleri ise hiç bulunamıyor. Onlara aylık 100-150 bin lira ödeniyor. 6 Şubat'taki depremden sonra 11 ilde başlatılan inşaatlar nedeniyle kalifiye elemanların bölgeye gitmesi İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde işçi bulma konusunda sıkıntı yarattı."

"İŞÇİ İTHALATI YAPILMALI"

Bu sorunu çözmek için geçici işçi ithalatı yapılabileceğini, bunların geçici çözümler olduğunu ve dönemsel olarak yapılması gerektiğini de kaydeden Şişik, soruna kalıcı çözüm getirmek için meslek okullarına önem verilmesi gerektiğini söyledi. "Her aile çocuğunun mimar, mühendis olarak yetişmesini istiyor ama sektör ara eleman bulmakta zorlanıyor. Bunun için AYİDER olarak, ilgili bakanlıklarla görüşme yapacağız. Çözüm için acilen meslek okullarının da söz sahibi olması lazım. Sektör için ara eleman yetiştirilmesi gerekiyor. Çözümün odağına meslek okullarını koymalıyız." diyen Şişik, yurt dışından işçi ithal etmenin tepki çekeceğini dile getirdi.

"SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ SORUNU ARA ELAMAN"

AYİDER üyesi müteahhit Melih Tavukçuoğlu da depremin adından devletin başlattığı özverili imar çalışmaları nedeniyle Türkiye'nin her bölgesinden inşaat işçilerinin bölgeye gittiğine dikkati çekti.

Bu nedenle büyükşehirlerde inşaat sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı çektiklerine işaret eden Tavukçuoğlu, şöyle devam etti:

"Sektörün en önemli sorunu ara eleman yetişmemesi. Üniversitelerden çok sayıda mimar, mühendis mezun ediyoruz ama ara eleman yetiştiren meslek ve teknik liselerimiz yeterli değil. İnşaat sektörü riski yüksek bir iş kolu. Kışın soğukta, yazın sıcakta çalışmak gerekiyor. O yüzden herkes çalışmak istemiyor. Bu da ücretlere yansıyor. Bazen kalfa, kalıpçı ustası ya da vinç operatörü bir mimar ve mühendisten daha fazla maaş alabiliyor. Bugün iyi bir ustanın yevmiyesi 2 bin 500 liradan aşağı değil. Vinç operatörünün aylığı ise 80 bin liradan başlıyor. Düz bir işçinin yevmiyesi ise 1500 lira civarında. Bir vinç ve makina operatörü kolay yetişmiyor. En az 5-10 yıl deneyim gerekiyor. Aynı şekilde kalfalık içinde bu kadar deneyim gerekiyor. İyi bir usta için 3-5 yıla ihtiyaç var."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ramazan Katırcı: Sallamayın işçi bulamıyorlar mış evet bana şu düşünceyi aklıma getirdi, yeni mülteciler yolda mı sorusunu aklıma getirdi. 39 15 Yanıtla
  • pınar bayındır: Yalancının, günlük 700 tl alıyorum 28 7 Yanıtla
  • pınar bayındır: Arkadaşlar 700 tl üstü Beren yok , 700 tl çalışıyorum üstelik sgk yok, dün iş kazası geçirdim , 4 dikiş ama ameliyat 80 bin istendi inanmayan kişilere resim hastahane kaydı atılır 15 3 Yanıtla
  • Hasan Söylemez: Boş muhabbet 17 1 Yanıtla
  • Mustafa Aksoy: Yakınınızda inşaat varsa ,günlük yövmeleri sorun 1500 2000. 2 11 Yanıtla
  • Mustafa Aksoy: Doğru tespit,çünkü bu tür işler 15 yaşlarda başlar sonra gelene ağır gelir ,yapsana çok zorlanır.aylık 40 binde versen hamburger Cide askeri maaşa çalışır 3 4 Yanıtla
  • Serkan Basar: Telefon yazın elaman bulamayan yarın bir minibüs dolusu göndereyjm 5 0 Yanıtla
  • güneş güneş: YENİ NESİL İNSANLAR RAHATINA BAKAR CALIŞMA ONLARA TERS GELİYOR NASIL OLSA BABALARI BAKIYOR YAT DÖNEMİ BAŞLADI 0 2 Yanıtla
  • Taha Yusuf Erdoğan: Diyarbakırda asgari ücretin altında çalışan yüzlerce insan var SGK yok yol bir öğün yemek veriyorlar günlük 2000 lira dedikleri kalıpçı ve demirci hem o ücreti alanlar yıllardır o işin eziyetini çekmişler 2000 lira az bile adamlara 2 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Yaw he he günlük 2 bine bulamiyorlarmis ?? 0 0 Yanıtla
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Emlak, İş Dünyası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emlak İnşaat sektöründe eleman krizi: Günlük 2 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnşaat sektöründe eleman krizi: Günlük 2 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar - Son Dakika
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