İnşaat Sektöründe Faaliyet Gösteren İhracatçılara Bakü'de Büyük İlgi

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülen "İnşaat Malzemeleri Sektörünün İhracat Kapasitesinin Geliştirilmesi" URGE projesi kapsamında Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin arttırılması amacıyla 17-21...

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülen "İnşaat Malzemeleri Sektörünün İhracat Kapasitesinin Geliştirilmesi" URGE projesi kapsamında Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin arttırılması amacıyla 17-21 Aralık 2018 tarihleri arasında Bakü/Azerbaycan'da Yurtdışı Ticaret Heyeti ve Pazarlama Faaliyeti düzenlendi.



DAİB tarafından Azerbaycan/Bakü'de yerleşik alıcı, toptancı, distribütör ve perakende zincirleri nezdinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren proje üyesi firmaların ürünlerinin tanıtımını yapmak gerek firmalarla ikili iş görüşmeleri yapmak amacıyla organize edilen Azerbaycan/Bakü Ticaret Heyetinde İnşaat malzemeleri sektörü ağırlıklı olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ihracatçı firma temsilcilerinin yer aldığı yaklaşık 30 işadamından oluşan geniş bir katılımlı bir heyet yer aldı.



Bakü'de gerçekleştirilen program çerçevesinde, T.C. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker makamlarında ziyaret edilmiş olup, ziyarette katılımcılarımız firmalarını tanıtmışlardır. Ticaret Müşavirimiz tarafından inşaat sektörünün Azerbaycan'daki durumu, sektördeki boşluklar, pazarda dikkat edilmesi gereken hususlar ve yatırım imkanları hakkında detaylı bilgiler verilmesinin yanında Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Projesinin bölge ticareti açısından sağlayacağı avantajlar aktarıldı. Nahcivan ve Azerbaycan'ın dış ticaretimizde önemli bir yer tuttuğunu ve burayı fırsat bilerek ihracatımızın geliştirilmesine ilişkin önemli çalışmaların yapıldığı vurgulandı.



Organizasyon kapsamında ayrıca Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB), BAKÜ Müstakil İşadamları Derneği ve çeşitli sektörel meslek örgütleri ziyaret edilmiştir. Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mursal Rustamov ve Bakü Müstakil İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yapar; "Azerbaycan hükümetin'in özellikle yabancı yatırımcılara yönelik destek mekanizmaları ve pazara giriş süreçleri hakkında önemli bilgiler vermişlerdir. Ayrıca bu tür faaliyetlerin sıklıkla yapılması gerektiğini, bu sayede ülkemiz ihracatının iyi bir potansiyel yakalayacağına dair memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.



Heyet kapsamında bölge firmalarımız Azerbaycan'da inşaat ve inşaat malzemeleri sektörünün önde gelen yaklaşık 50 firmayı yerinde ziyaret ederek sektörün ihtiyaçlarını yerinde tespit etme olanağı buldu. Bunun yanında ikili iş görüşmeleriyle sektörün önde gelen firmaları ile ihraç ürünleri hakkında hem bilgilendirme hem de iş bağlantısı yapma imkanları sağlandı.



DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, Bakü/Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiğimiz URGE İnşaat Ticaret Heyeti programı ile "Bölgemizdeki firmaların yurtdışı tanıtım ve pazarlama faaliyeti tecrübesi edinmeleri, halen ihracat yapanların ihracat miktarlarının artırılması, hiç ihracat yapmamış firmalarımızın da gerek yabancı alıcılarla ticari görüşmeler yapmak, gerekse ürünlerinin dış pazardaki durumunu gözlemlemek, aynı sektördeki rakiplerini tanımak ve ihracat tecrübesi yaşamalarına imkan vermenin yanı sıra, ülkelerimiz arasındaki mevcut ikili ticari ilişkilerin ve genel anlamda dış ticaretin geliştirilmesi ve artırılmasına yardımcı olmak gibi hususlar hedefledik. ifadesinde bulundu. - ERZURUM

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