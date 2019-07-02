Son Dakika Haberleri: İnşaat sektöründe ticari uyuşmazlıklar masaya yatırıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

İnşaat sektöründe ticari uyuşmazlıklar masaya yatırıldı

19 dakika önce

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Arabuluculuk Merkezi (TAM) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Güleryüz, uyuşmazlıkların ticari yaşam için maliyet ve risklerinin giderek arttığını belirterek, "Yatırımcı olarak geleceğe odaklanmak zorundayız.

İnşaat sektöründe ticari uyuşmazlıklar masaya yatırıldı, System.String[]
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Arabuluculuk Merkezi (TAM) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Güleryüz, uyuşmazlıkların ticari yaşam için maliyet ve risklerinin giderek arttığını belirterek, "Yatırımcı olarak geleceğe odaklanmak zorundayız. Yolumuza devam edebilmek için hızlı seçenekler ve çözümler üretmeliyiz." dedi.
Güleryüz, İNTES ve Arabuluculuk Merkezi iş birliğinde, The Ankara Otel'de düzenlenen "İnşaat Sektöründe Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Semineri"nde yaptığı konuşmada, seminerin, Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini, İNTES olarak arabuluculuk sisteminin yerleşmesi, etkili ve hukuka uygun şekilde yürütülmesi için gayret ettiklerini söyledi.
İnşaatın uluslararası tahkim deneyimi en eski sektörlerden olduğuna işaret eden Güleryüz, "Orta ve büyük ölçekli projelerde çok sayıda alt yüklenici ile çalışıyoruz. Sayısız malzeme ve hizmet tedarikçisi ile ticari ilişki yürütüyoruz. Sektördeki firmalar bugün rakip, yarın ortak, bir sonraki gün yüklenici-alt yüklenici olarak birlikte çalışabiliyor. Dolayısıyla bizler için ortaya çıkan uyuşmazlığın kısa sürede ve derinleşmeden, arabuluculuk gibi dostane bir yöntem ilişkilerin devamlılığı açısından özel önem taşımaktadır." diye konuştu.
"Hukuki güven yabancı yatırımcı açısından belirleyici"
Arabuluculuğun, uyuşmazlıklarda hızlı ve düşük maliyetle çözüm fırsatı sunduğunun altını çizen Güleryüz, özel sektör olarak sorunların çözümünde hukuki güven ve istikrarı çok önemsediklerini kaydetti. Hukuki güven ve istikrarın, yabancı yatırımcıların yatırım kararları açısından da belirleyici olduğuna değinen Güleryüz, bu noktada ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk mekanizmasının devreye girmesinin çok faydalı olacağını dile getirdi.
Güleryüz, yargısal çözümün uzun yıllar almasının, iş dünyasının temel sorunlarından olduğunu vurgulayarak, "Zaman maliyetinin yüksek olduğu bir çağda yaşıyoruz. Yıllar sürecek uyuşmazlıkların ticari yaşam için maliyeti ve riskleri giderek artmaktadır. Yatırımcı olarak geleceğe odaklanmak zorundayız. Yolumuza devam edebilmek için hızlı seçenekler ve çözümler üretmeliyiz." ifadesini kullandı.
Seminer Güleryüz'ün açılış konuşmasının ardından, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ve ilgili akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:04 Kaynak: AA
Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin gazetesine yazdı: Bu yüzyılda bunu başaracağız Servet değerindeki köpekleri yetiştirip yurt dışına satıyor Türkiye'ye kaçak giriş yapan göçmen, 3 kişinin tecavüzüne uğradı Devlet Bahçeli, Davutoğlu ve Gül'ün "yeni parti" girişimlerini eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:23:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnşaat sektöründe ticari uyuşmazlıklar masaya yatırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]