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İnşaat sektöründeki sıkıntıları masaya yatırdılar - Son Dakika

İnşaat sektöründeki sıkıntıları masaya yatırdılar

23.08.2021 17:25
İnşaat sektöründeki sıkıntıları masaya yatırdılar, System.String[]

Malatya Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetim kurulu, Malatya İnşaat Müteahhitler Derneği'ni (MİM-DER) ziyaret ederek, inşaat sektöründeki sıkıntılar hakkında istişarelerde bulundu.

Malatya Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetim kurulu, Malatya İnşaat Müteahhitler Derneği'ni (MİM-DER) ziyaret ederek, inşaat sektöründeki sıkıntılar hakkında istişarelerde bulundu.

MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Malatya'nın gelişiminde derneklerin katkısının olduğunu ifade ederek, "MÜSİAD Başkanına ve yönetim kurulu üyeleriyle sektörün sıkıntılarını istişarede bulunup, tecrübelerinden faydalanacağız. Malatyamızın sivil toplum kuruluşları ve başarılı yürüteceği işler Malatya'nın gelişiminde ve derneklerin katkısı fazlasıyla ortada, MÜSİAD Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, salgınla birlikte inşaat sektöründe artan malzeme fiyatlarına ve sektörün sıkıntılarına değinerek, "Türkiye ekonomisi ve istihdam alanında önemli bir yere sahip olan bu sektör aynı zamanda iki 100'den fazla alt sektörü beslemekte, Türkiye ekonomisinin yüzde 30'una hükmetmektedir. Salgınla birlikte üretim sürecinin aksamasıyla birlikte 2021 yılında her sektörde faaliyetleri ciddi anlamda etkiledi. Özellikle inşaat sektöründe bu etki daha fazla görüldü. Malzeme fiyatlarının ciddi artması, artan konut talebi, kentsel dönüşümden kaynaklı sorunlar, maliyetlerin azalmadan artmaya devam etmesi, konut faizlerin çok yüksek olması, sektörün önündeki en önemli sorunlar olarak karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu. - MALATYA

İnşaat sektöründeki sıkıntıları masaya yatırdılar
İnşaat sektöründeki sıkıntıları masaya yatırdılar

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, Malatya, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnşaat sektöründeki sıkıntıları masaya yatırdılar - Son Dakika Ekonomi


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