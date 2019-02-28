İnşaat sektörünün kalbi Bursa’da atacak
1 saat önce
Bursa'da, inşaat ve gayrimenkul sektörünün kalbinin atacağı Bursa Yapı Fuarı ve Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı' 18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bursa'da, inşaat ve gayrimenkul sektörünün kalbinin atacağı Bursa Yapı Fuarı ve Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı' 18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bursa'nın farklı bölgelerindeki konut projelerinin görücüye çıkacağı fuarda ev almak isteyenler için önemli fırsatlar sunulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:10
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