İnşaat sektörünün kalbi Bursa’da atacak

Bursa'da, inşaat ve gayrimenkul sektörünün kalbinin atacağı Bursa Yapı Fuarı ve Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı' 18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bursa'da, inşaat ve gayrimenkul sektörünün kalbinin atacağı Bursa Yapı Fuarı ve Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı' 18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bursa'nın farklı bölgelerindeki konut projelerinin görücüye çıkacağı fuarda ev almak isteyenler için önemli fırsatlar sunulacak.

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