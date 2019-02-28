Son Dakika Haberleri: İnşaat sektörünün kalbi Bursa’da atacak

İnşaat sektörünün kalbi Bursa’da atacak

1 saat önce

Bursa'da, inşaat ve gayrimenkul sektörünün kalbinin atacağı Bursa Yapı Fuarı ve Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı' 18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İnşaat sektörünün kalbi Bursa’da atacak, System.String[]
Bursa'da, inşaat ve gayrimenkul sektörünün kalbinin atacağı Bursa Yapı Fuarı ve Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı' 18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bursa'nın farklı bölgelerindeki konut projelerinin görücüye çıkacağı fuarda ev almak isteyenler için önemli fırsatlar sunulacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:10 

Bursa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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