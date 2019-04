İnşaat Sektörünün Kalbi Samsun'da Atıyor

"5. Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı"nın açılışı yoğun bir katılımla yapıldı.

TÜYAP, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi destekleri ve iş birlikleri ile hazırlanan 5. Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti.



"Kentsel dönüşüm, inşaat sektörünü canlandıracak"



Kentsel dönüşümün inşaat sektörüne canlılık getireceğini söyleyen Samsun Valisi Osman Kaymak, "Açılan her yeni fuar, şehrimize katkıda bulunuyor. İnşaat sektörü de ülkemizin kalkınması ve istihdam açısından çok önemli bir alan. Bu alanda da Samsun, öncü il olarak bölgeye önderlik yapıyor. Fuarı geçen yıl 35 bin kişi ziyaret etmiş. Bu sene daha fazla bir katılım bekliyoruz. Samsun kamu inşaat sektöründe büyük kamu yatırımları alıyor. Bunlar da inşaat sektörünü tetikliyor ama yeni mahalli idareler seçimleri oldu. Belediyeler de inşaat sektörünün önemli paydaşlarından bir tanesi. Samsun'da özellikle kentsel dönüşüm alanında yapılacak çalışmaların önümüzdeki günlerde inşaat sektörünü çok canlandıracağını düşünüyorum. Ümit ediyorum, önümüzdeki dönemde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri bu anlamda ciddi çalışmalar yaparlar ve Samsun sahil yakalamış olduğu güzel kentleşme ve modern kent görüntüsünü güney taraflarında da yakalar diye düşünüyorum" dedi.



"Deprem sigortası mutlaka yapılmalı, artık her şeyi devletten beklememeliyiz"



Deprem sigortasının önemine de değinen Vali Kaymak, şunları söyledi:



"İnşaat konusu kadar deprem konusu da çok önemli. İnsanlar, binanın dış görüntüsüne bakarlar ama bina sağlamlığını hep atlarlar. Onun dışında deprem sigortası konusunu tam anlamıyla oturtamadık. Binalara çok para harcıyoruz. Aylık 50-100 liralık bir ödemeyle binayı sigortalayabiliriz ama maalesef insanlar buna yanaşmıyorlar. Bir deprem olduğunda da hemen hep birlikte devletten bekliyoruz. Arkadaşlar, artık dünyada sigortacılık çok büyük bir alan. Bu anlamda artık her şeyi devletten beklememeliyiz. Mutlaka deprem sigortalarının yaptırılmasını sağlamalıyız. İnsanın günlük yaşantısına uygun binaların yapılması da çok önemli. Bazen şehirlere gidiyorsunuz, yurt dışında da tarihi binaların insan sağlığına ve psikolojisine rahatlık getirdiğini görüyorsunuz. Bazen öyle binalar görüyorsunuz ki yanından geçerken canımız sıkılıyor. Binanın mimari yapısı, insanın ruhunu da bozuyor. Fiziksel mekanların insanların psikolojisi üzerinde çok etkili olduğunu söylüyorum. O anlamda bu fuarın sempozyumlarla da ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."



Başkan Şahin: "İnşaat sektörü, ülke ekonomisinin dinamosudur"



İnşaat sektörünün ekonomiye büyük etkisi olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Fuarın Samsun, bölgemiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bana göre inşaat sektörü ülkenin ekonomideki dinamosu gibidir. İnşaat sektörü yavaşladığında, durduğunda sanki hayat duruyormuş gibi hissediyoruz. Bu fuarlarda herkes ürettiğini ortaya koyuyor. Yurt dışı ilişkileri bakımından tanıtım ofisleri kurulduğunda fuar vesilesiyle ürettiğimiz malzemeleri yurt dışına da ihraç edebilirsek, en önemlisi budur. Çünkü bir ülkeye dışarıdan ne kadar para girerse, o ülke o kadar zenginleşir. Aksi takdirde kendimiz, birbirimizden paramızı değiştirerek devam ederiz. O bakımdan fuarın sektöre ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Hızır: "İnşaat sektörü büyümenin merkezine yer alıyor"



Büyüme hedeflerinde inşaat sektörünün çok önemli olduğunu vurgulayan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, "İnşaat sektörünün ülke ekonomisi içinde sahip olduğu önemi, üretim sürecinde bulunduğu sektörlerle olan bağlantılarının düzeyi, bu sektörlerin toplam üretim içindeki payı değerlendirilmelidir. Doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı istihdam verileri de bu alanlara eklendiğinde oluşturduğu katma değeri çok iyi anlıyoruz. Lokomotif etkisi bağlamında inşaat sektörünün büyümenin merkezinde yer aldığını söyleyebiliriz. Ancak bu sektöre artık sadece yapı üretmek, bakım, onarım işleri bağlamında bakmamak gerekir. Teknoloji ve değişen insan ihtiyaçları neticesinde inşaat üretimi artık yapılan üretimden çok daha fazla anlam ifade eder hale gelmiştir. Çevreye dost, sosyal sorumluluk taşıyan, sosyal yaşama, toplumsal yapıya doğrudan etki eden saydam ve sürdürülebilir üretim kavramlarını da içeren çok yönlü bir kavramdır. İyi işbirliklerinin kurulacağı verimli bir fuar geçirmeyi ümit ediyoruz. Katkı sağlayan tüm firmalara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Fuarda ziyaretçi patlaması yaşamayı umduklarını belirten TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir ise, "Geçtiğimiz yıl 35 bin profesyonel tarafından fuarımız ziyaret edildi. Bu sene de tüm Türkiye'den binlerce profesyoneli fuarımıza davet ettik. Bunun dışında yurt dışından da özellikle coğrafi olarak yakın olan Kafkas bölgesinden heyetler davet edilmiştir. Fuarda ayrıca gürültü yönetmeliği, deprem ve enerji gibi sektörün sorunları ve bu sorunların çözüm önerileri konunun uzmanları tarafından tartışılacak" ifadelerini kullandı.



Protokol konuşmalarının ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Vali Osman Kaymak ve diğer protokol üyeleri, fuar alanını gezerek stantlarda incelemelerde bulundu.



5. Samsun İnşaat Fuarı 4-7 Nisan tarihlerinde açık olacak. - SAMSUN

