İnşaat sektörünün temsilcileri bir araya geldi

Van'da inşaat sektörünün temsilcileri Botan A.Ş. tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Van'da inşaat sektörünün temsilcileri Botan A.Ş. tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.



Bir kafe restoranda düzenlenen programda konuşan Botan İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Demir, bölgedeki inşaat sektörüne mantolama, boya ve alçı ürünleri olmak üzere yapı malzemeleri ve tedarikçiliğini yaptıklarını söyledi. Demir, "Firmamız kurulduğu günden bu yana kurumsal bir firma hedefi ile üstlendiğimiz vizyonumuzu aşama aşama mesafe kat ederek bugünlere geldi. Daha önce sizlerin talepleri doğrultusunda birçok yeniliğe imza attık. Bu gelişmeler sadece Botan İnşaat'ın vizyonu değil siz değerli iş ortaklarımızın vizyonudur. Çünkü biliyoruz ki siz tüm imalatlarınıza Van halkına yakışan kalite ve standartları talep ediyorsunuz. Ben bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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