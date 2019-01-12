Son Dakika Haberleri: İnşaat Sırasında Tarihi Kalıntılar Bulundu

İnşaat Sırasında Tarihi Kalıntılar Bulundu

1 saat önce

Kadıköy'de bir otel inşaatının temel kazısı sırasında Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi kalıntılar bulundu.

İnşaat Sırasında Tarihi Kalıntılar Bulundu, System.String[]
Kadıköy'de bir otel inşaatının temel kazısı sırasında Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi kalıntılar bulundu.

Alınan bilgiye göre, İbrahimağa Mahallesindeki bir otel inşaatının hafriyat çalışmaları sırasında kalıntılar ortaya çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine inşaat alanında çalışma başlatıldı.

Arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmalarında yaklaşık 5-6 metre genişliğinde, Bizans dönemine ait olduğu belirtilen bir cadde kalıntıları ortaya çıkarıldı. Caddenin etrafında dükkanlar olduğu tahmin edilen yapıların temelleri, mermer sütun başlıkları, sütun kaideleri ve sütunlar bulundu.

Uzmanlar durumu fotoğraflarıyla bir rapor halinde İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na bildirdi.

İnşaatın durdurulduğu ve kazı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:01 Kaynak: AA

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