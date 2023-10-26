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Zehra'yı 9 kurşunla öldüren sanık, mahkemede tahliyesini istedi - Son Dakika

Zehra'yı 9 kurşunla öldüren sanık, mahkemede tahliyesini istedi

Son Güncelleme: 26.10.2023 17:38

Antalya'da inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı tabancayla öldüren sanık, olayda mağdur olduğunu öne sürerek tahliye talebinde bulundu. Sanık mahkemedeki savunmasında "Zehra beni dolandırdı. Paramı vereceğini söyledi ama oyaladı, vermedi. Çocuklarım mağdur ve perişan. Üniversiteye gidecekti, gidemedi. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Antalya'da inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı (40) tabancayla 9 el ateş edip öldüren tutuklu sanık Yılmaz Fahrioğlu (45), olayda mağdur olduğunu öne sürerek, "Zehra beni dolandırdı. Paramı vereceğini söyledi ama oyaladı, vermedi. Çocuklarım mağdur ve perişan. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, Fahrioğlu'nun talebini reddetti.

1 AY SONRA YAKALANDI

20 Mart'ta saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana gelen olayda Yılmaz Fahrioğlu, iş yerine gittiği Zehra Çatal'a çıkan tartışmada tabanca ile 9 kez ateş edip, yaya olarak kaçtı. Zehra Çatal hayatını kaybetti, Yılmaz Fahrioğlu da 1 ay sonra Diyarbakır'da yakalanıp tutuklandı.

İnşaat Şirketi Sahibini Öldüren Sanık Tahliye Talebinde Bulundu

"ZEHRA'YI DA ÖLDÜRDÜK SENİ DE ÖLDÜRECEĞİZ"

Yılmaz Fahrioğlu hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Yılmaz Fahrioğlu, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Şikayetçi avukatı, Zehra Çatal'ın babasının karşı taraftan şikayetçi olmadığını ve mirasını reddettiğini belirterek, "'Zehra'yı öldürdük seni de öldüreceğiz' yönünde ses kayıtları vardır. Yeni gizli bir celse açılmasını talep ediyoruz. Ayrıca Zehra ile babası yıllardır görüşmemektedir. Zehra'yı büyüten dayısı ve anneannesidir" dedi.

İnşaat Şirketi Sahibini Öldüren Sanık Tahliye Talebinde Bulundu

"TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Tanıkların dinlenmesi ve taraf avukatlarının savunmalarını yapmasının ardından sanık Yılmaz Fahrioğlu, mağdur olduğunu ileri sürerek, "Zehra beni dolandırdı. Paramı vereceğini söyledi ama oyaladı, vermedi. Çocuklarım mağdur ve perişan. Üniversiteye gidecekti, gidemedi. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

İnşaat şirketi sahibini öldüren sanık, çocuklarını bahane edip tahliyesini istedi

GİZLİ OTURUM TALEBİ REDDEDİLDİ

Şikayetçi avukatının gizli oturum talebini reddeden mahkeme heyeti, sanık Fahrioğlu'nun telefonunun incelenmesine, tutukluluk halinin devamına ve Zehra Çatal'ın dayısı Erol G.'nin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Antalya, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zehra'yı 9 kurşunla öldüren sanık, mahkemede tahliyesini istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zehra'yı 9 kurşunla öldüren sanık, mahkemede tahliyesini istedi - Son Dakika
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