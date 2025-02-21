İnşaat şirketinden, Sağlık Ve Kamu çalışanlarına yönelik 3 yeni konut projesi - Son Dakika
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Kamu

İnşaat şirketinden, Sağlık Ve Kamu çalışanlarına yönelik 3 yeni konut projesi

İnşaat şirketinden, Sağlık Ve Kamu çalışanlarına yönelik 3 yeni konut projesi

Bursa merkezli inşaat şirketi 'Sağlıkçılar MTN, sağlık ve kamu çalışanlarına yönelik 3 yeni konut projesi duyurdu. Ortalama 170 metrekare olan Bursa ve Elazığ'daki konutların 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.

21.02.2025 15:16
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İnşaat şirketinden, sağlık ve kamu çalışanlarına yönelik 3 yeni konut projesi

'Hobi Bahçeli Evler' konseptine sahip projeyle, sürdürülebilir bir yaşam biçiminin yaygınlaştırılması ve sağlık çalışanlarının uygun fiyat politikasıyla ev alabilmesi amaçlanıyor.

'SAĞLIK VE KAMU ÇALIŞANLARININ YAŞAM STANDARDINI YÜKSELTİYORUZ'

Projelere yönelik bilgi veren Sağlıkçılar MTN'nin Yönetim Kurulu Başkanı Metin Altundal, konuya dair şunları söyledi:

"Konut sahibi olmak yalnızca barınma değil, aynı zamanda bir güven ve aidiyet meselesidir. Sağlık çalışanlarımızın yoğun iş yükü ve fedakarlık gerektiren meslekleri düşünüldüğünde, bu alandaki zorluklarının çözümü daha da önem kazanıyor. Biz onların yalnızca mesleklerinde değil, özel hayatlarında da rahat edebilecekleri bir ortam yaratmayı hedefliyoruz. Yaşam standartlarını yükseltmek ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için üzerimize düşeni yapıyoruz."

İnşaat şirketinden, sağlık ve kamu çalışanlarına yönelik 3 yeni konut projesi

İnşaat şirketinden, Sağlık Ve Kamu çalışanlarına yönelik 3 yeni konut projesi

'KONUT PROJELERİ 2 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK'

Sağlık çalışanlarına yönelik hazırladıkları projelerin sadece bireysel bir ihtiyaç değil, toplumsal bir gerekliliğin giderilmesi açısından da büyük bir önem taşıdığının altını çizen Metin Altundal, gelecek dönemde tamamlanacak konut projelerine dair detaylı bilgiler aktararak, "Bursa Yolçatı'daki 75 dairelik projesi, bu yılın sonunda teslim edilecek. Aynı bölgede bulunan 200 dairelik diğer projeler ve Elazığ'daki 150 dairenin anahtarları ise 2026 sonunda sahiplerine teslim edilecek" diye konuştu.

Projelerinin teslim sürelerinin büyüklüğüne ve kapsamına bağlı olarak değiştiğini söyleyen Altundal, "Konut Yapı Kooperatifi sistemindeki 10 yılı aşkın deneyimimizle binlerce konut sahiplerine teslim edilirken, inşaat sektöründe yenilikçi projelere imza atıyoruz. Başta sağlık çalışanları olmak üzere, orta düzeyde bir gelire sahip olan kamu çalışanları ve yakınları için konut üretiyoruz. Şu anda Bursa ve Elazığ'da devam eden projelerimizin yanı sıra, birçok ilde de fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Kısa süre içinde talep durumuna göre uygun lokasyon ve yapı tespit edilerek başka illerimizdeki çalışanlarımızın konut taleplerinde de yanlarında olmaya gayret edeceğiz" dedi.

'PROJELERİMİZLE SOSYAL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLİYORUZ'

Çalışan kesimin küçük birikimleriyle konut edinmelerine yardımcı olmak adına hem maliyetine yakın bir fiyat politikası hem de ödeme kolaylığı sağlayacak imkanlar sunmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Altundal, "Projelerimizin en büyük avantajının, maliyetine yakın fiyatlarla kamu çalışanlarına sunmamız olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan şehrin kargaşasından uzaklaşma olanağı tanıyarak doğayla iç içe, keyifli ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sunuyoruz. Projelerde yalnızca konut inşa etmeye değil, sosyal yaşamı destekleyecek alanlara, ekonomik ödeme planlarına ve çalışanların ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaya önem veriyoruz. Bu tür projelerin daha geniş kapsamlı bir sosyal dönüşüme hizmet edebileceğine inanıyoruz. Sağlık çalışanları gibi kritik roller üstlenen kamu personellerinin desteklenmesi, yalnızca bireysel yaşamlarında değil, toplumun genel refahında da olumlu bir etki yaratıyor" ifadelerini kullandı.

'BARINMA SORUNU, YALNIZCA KOLEKTİF PROJELERLE ÇÖZÜLEBİLİR'

Küresel ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak son yıllarda süregelen barınma sorununa ilişkin çözüm önerilerinde bulunan Altundal, açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

"Kamu personeli için geliştirilen her bir çözüm, daha yaşanabilir bir geleceğin inşasına katkıda bulunuyor. Biz de 81 ilde sağlık çalışanlarımızın sağlam ve modern yapılara en uygun şartlarla erişmesi için çabalıyoruz. Böylece sosyal sorumluluk bilincimiz ve toplumsal fayda sağlama konusudaki misyonumuzu da somut örneklerle ortaya koyuyoruz. Güvenli, sağlam ve modern yapı teknikleri kullanarak ailelerin huzurlu bir yaşam sürmesine öncülük ediyoruz. Şehir hayatının gerekliliklerine uygun, küçük metrekarelerde bile konfor ve işlevsellik sunan tasarımlar üretiyoruz. Gelecek dönemde de projelerimizin tümünde toplumsal faydayı ön planda tutarak, sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaklaşım sergileyeceğiz."

Kamu, Son Dakika

Son Dakika Kamu İnşaat şirketinden, Sağlık Ve Kamu çalışanlarına yönelik 3 yeni konut projesi - Son Dakika

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